Мир

Автомобильный мост в Китае рухнул через несколько месяцев после открытия

Падение моста в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 06:59 Фото: стопкадр видео
В юго-западной китайской провинции Сычуань частично упал недавно открытый мост Хунци, расположенный на стратегически важной национальной автомагистрали, соединяющей центральные районы страны с Тибетским автономным районом, сообщает Zakon.kz.

По данным Newsweek, местные власти подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Власти города Марканг заблаговременно приняли меры безопасности, полностью перекрыв движение по 758-метровому мосту еще днем ранее после обнаружения трещин на прилегающих склонах и дорожном покрытии, а также фиксации смещений горного массива.

Согласно официальному заявлению администрации, во вторник, 11 ноября, ситуация значительно ухудшилась: активизация оползневой деятельности привела к селевым потокам, что вызвало разрушение подъездной эстакады и участка дорожного полотна.

Строительство объекта было завершено в текущем году подрядчиком Sichuan Road & Bridge Group, о чем свидетельствует опубликованная компанией видеозапись в социальных сетях.

Ранее сообщалось о том, что на Алаколе начнут масштабное обновление инфраструктуры.

Аксинья Титова
Читайте также
В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести высочайший мост
05:21, 05 августа 2025
В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести высочайший мост
В Китае откроют самый высокий мост в мире
06:16, 27 сентября 2025
В Китае откроют самый высокий мост в мире
Подвесной мост с десятками людей обрушился в Китае
00:48, 07 августа 2025
Подвесной мост с десятками людей обрушился в Китае
