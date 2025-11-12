Автомобильный мост в Китае рухнул через несколько месяцев после открытия
По данным Newsweek, местные власти подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Власти города Марканг заблаговременно приняли меры безопасности, полностью перекрыв движение по 758-метровому мосту еще днем ранее после обнаружения трещин на прилегающих склонах и дорожном покрытии, а также фиксации смещений горного массива.
Согласно официальному заявлению администрации, во вторник, 11 ноября, ситуация значительно ухудшилась: активизация оползневой деятельности привела к селевым потокам, что вызвало разрушение подъездной эстакады и участка дорожного полотна.
Строительство объекта было завершено в текущем году подрядчиком Sichuan Road & Bridge Group, о чем свидетельствует опубликованная компанией видеозапись в социальных сетях.
