В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести высочайший мост

В социальных сетях появились интересные видеофрагменты и фотографии, демонстрирующие строительство участка скоростной автомагистрали в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Sun, так как более 92% территории провинции занимают горы, инженеры, строившие трассу через каньон Хуацзян, срезали вершины гор и возвели мосты.

Фото: X/nexta_tv

Один из главных мостов, открытие которого запланировано на конец 2025 года, станет самым высоким в мире – он возвысится на 625 метров над дном каньона.

Фото: X/nexta_tv

Это инженерное достижение сократит часовую поездку по извилистым горным дорогам до одноминутного заоблачного переезда.

Ранее сообщалось, что строительство многоквартирных ЖК запретят в верхней части Алматы по требованию Токаева.