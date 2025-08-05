В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести высочайший мост
Фото: X/nexta_tv
В социальных сетях появились интересные видеофрагменты и фотографии, демонстрирующие строительство участка скоростной автомагистрали в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Zakon.kz.
По данным издания The Sun, так как более 92% территории провинции занимают горы, инженеры, строившие трассу через каньон Хуацзян, срезали вершины гор и возвели мосты.
Фото: X/nexta_tv
Один из главных мостов, открытие которого запланировано на конец 2025 года, станет самым высоким в мире – он возвысится на 625 метров над дном каньона.
Фото: X/nexta_tv
Это инженерное достижение сократит часовую поездку по извилистым горным дорогам до одноминутного заоблачного переезда.
Ранее сообщалось, что строительство многоквартирных ЖК запретят в верхней части Алматы по требованию Токаева.
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