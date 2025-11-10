#Народный юрист
Мир

Ученые нашли новый след жизни в Солнечной системе

Земля, звезды, жизнь, Солнечная система, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 16:21 Фото: pixabay
Энцелад – спутник шестой планеты Солнечной системы Сатурна – оказался в центре внимания астрофизиков после публикации новых данных, полученных американскими исследователями, сообщает Zakon.kz.

Известно, что ученые выявили мощный поток тепла на северном полюсе этого ледяного небесного тела. Теперь это открытие меняет представление о внутренней активности Энцелада.

До сих пор считалось, что геологическая жизнь спутника сосредоточена лишь на южном полюсе, где фиксируются знаменитые криовулканические выбросы. Северная часть воспринималась как "замерзшая" и безжизненная.

Однако свежие наблюдения показывают: энергетический обмен происходит и здесь, причем в таких масштабах, что подледный океан может оставаться жидким миллионы лет.

По словам доцента Оксфордского университета Карли Хоуэтт, понимание теплового баланса Энцелада крайне важно для оценки его потенциальной обитаемости. Ученые подсчитали, что спутник теряет около 54 гигаватт тепла, что сопоставимо с энергией, создаваемой приливными силами Сатурна.

Такой уровень, как говорится в публикации издания "Стерлеград", способен поддерживать подповерхностный океан в жидком состоянии на протяжении геологических эпох.

Энцелад – один из крупнейших внутренних спутников Сатурна и четырнадцатый по удаленности от планеты. Энцелад был открыт 28 августа 1789 года.

Стоит отметить, что Энцелад давно считается одним из главных кандидатов в Солнечной системе на наличие внеземной жизни. Под его ледяной оболочкой, как показали данные миссии "Кассини", скрыт обширный океан, напоминающий земные водные пространства.

Недавние изображения, переданные аппаратом "Кассини" 2 ноября, подтвердили, что спутник по-прежнему геофизически активен. Уникальные условия Энцелада продолжают вызывать интерес у планетологов, которые надеются, что именно здесь могут быть обнаружены следы инопланетной жизни.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 16:21
Ученый выдвинул сенсационную гипотезу о тайной базе инопланетян на Луне

Немного ранее мы рассказывали, что астрономам удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, постепенно приближающегося к Земле.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
