10 нелетающих птиц: как называются и где обитают

Птицы – единственные живые потомки динозавров, сумевшие освоить активный полет. Но наличие крыльев само по себе не гарантирует способности взмыть в небо, сообщает Zakon.kz.

Сегодня известно около 60 видов птиц, которые полностью утратили способность к полету.

По словам зоолога и ведущей телеканала "Живая Планета" Анастасии Коваль, это не случайность, а результат эволюции. Со временем для выживания некоторых видов важнее оказались другие навыки – и крылья либо уменьшились, либо изменили форму, чтобы выполнять иную функцию.

Эксперты РБК Life собрали 10 примеров птиц, которые не умеют летать – и при этом прекрасно выживают даже в самых суровых условиях.

Страус

Страус обыкновенный – одна из крупнейших из ныне живущих птиц. Его ареал охватывает Восточную и Южную Африку. Страус – чемпион по бегу: он способен разгоняться до 70 км/ч.

Неспособность страусов к полету связана с экстремальными размерами: масса тела не позволяет развить подъемную силу. Крылья у этих птиц малы и выполняют второстепенные функции. Кроме того, у него слабо развита килевая кость грудины – та самая "пластина", на которую у летающих видов крепятся мощные грудные мышцы. Без нее взмахивать крыльями так, чтобы подняться в воздух, физически невозможно.

Фото: pixabay

Эму

Эму – вторая по величине птица в мире после страуса и крупнейшая в Австралии. Эму хорошо приспособлены к сухому климату: они способны проходить десятки километров в поисках пищи и выдерживают периоды без воды. Их рацион состоит в основном из семян, плодов, трав и насекомых. Заботу о потомстве берут на себя самцы: именно они высиживают яйца и охраняют птенцов.

Летать эму не могут из-за строения тела. Их масса слишком велика для подъема в воздух, а крылья – крошечные по сравнению с туловищем и практически незаметны под перьями. Зато ноги у эму мощные и длинные: именно они стали главным инструментом выживания, позволяя птице быстро убегать от хищников.

Казуар шлемоносный

Казуар шлемоносный – одна из самых необычных и в то же время опасных птиц планеты. Несмотря на массивное телосложение, казуары хорошо плавают и способны быстро бегать, развивая скорость до 50 км/ч.

Летать казуары не могут по нескольким причинам. Их тело слишком тяжелое, а крылья короткие и лишены маховых перьев, которые у других птиц создают подъемную силу. Вместо этого эволюция "сделала ставку" на ноги: каждая снабжена длинным когтем, который казуар использует для защиты.

Фото: pixabay

Нанду

Нанду, которого еще называют "южноамериканским страусом", – крупнейшая нелетающая птица Нового Света.

Лишение способности к полету у нанду связано с анатомией: масса тела слишком велика для подъема в воздух, а крылья по сравнению с туловищем слишком малы. Тем не менее крылья у нанду не полностью бесполезны: они помогают балансировать при быстром беге и используются в брачных ритуалах.

Фото: pixabay

Киви обыкновенный

Киви – символ Новой Зеландии и одна из самых необычных птиц на Земле. У киви короткие ноги, длинный тонкий клюв с чувствительными рецепторами и мягкое оперение, больше похожее на шерсть.

Неспособность к полету у киви связана с их миниатюрными крыльями, которые практически не видны под перьями и не выполняют аэродинамической функции. Вместо полета киви эволюционно приспособились к жизни на земле: они отлично ориентируются в темноте, опираясь на обоняние и слух, а длинный клюв стал инструментом для поиска пищи в почве.

Фото: wikipedia

Какапо

Какапо – уникальный представитель попугаевых и единственный их вид, полностью утративший способность к полету. В природе они доживают до 60 лет и более, что делает их одними из самых долгоживущих птиц.

Неспособность какапо летать связана с комплексом причин. Эволюционно это объясняется тем, что в Новой Зеландии долгое время не было наземных хищников, поэтому птицам не нужно было спасаться в воздухе. Вместо полета какапо развили способность хорошо лазать по деревьям и использовать крылья лишь для балансировки и мягкого прыжка вниз.

Фото: wikipedia

Такахе

Такахе – редкая и яркая птица из семейства пастушковых. Долгое время считалось, что такахе полностью исчезли. Однако в 1948 году на Южном острове Новой Зеландии были найдены живые особи, и сегодня эта птица считается символом успешных программ по сохранению биоразнообразия.

Летать такахе не может из-за своих укороченных крыльев и большой массы тела. Вместо полета такахе приспособилась к наземному образу жизни: она хорошо бегает по холмистым склонам и использует мощный клюв для добычи трав и корневищ.

Фото: wikipedia

Кагу

Кагу – редкая эндемичная птица, обитающая только в Новой Каледонии. Их численность мала, и кагу внесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Летать кагу не могут из-за очень слабых крыльев и недоразвитого киля грудины, к которому у летающих видов крепятся мышцы. Живя на земле, кагу используют крылья не для полета, а как выразительный "жест". Расправляя перья, птица показывает себя во время ухаживания или старается напугать противника.

Фото: pixabay

Императорский пингвин

Императорский пингвин – крупнейший из всех пингвинов и один из самых узнаваемых обитателей Антарктиды. Эти птицы живут огромными колониями, иногда насчитывающими тысячи особей, и славятся необычной стратегией размножения: самцы высиживают яйца на лапах, прикрывая их складкой кожи, пока самки отправляются на охоту в океан.

Крылья у императорских пингвинов укоротились и превратились в жесткие "ласты", идеально подходящие для плавания, но совершенно непригодные для создания подъемной силы в воздухе. Тело у них тяжелое и обтекаемое, грудные мышцы развиты для работы под водой, а не для полета. По сути, эволюция поменяла среду обитания: вместо воздушного пространства пингвины освоили океан, став одними из лучших пловцов среди птиц.

Фото: pixabay

Титикакская поганка

Эта водоплавающая птица обитает на камышовых островках и открытых плесах озера Титикака, где строит плавучие гнезда. В отличие от своих летающих родственников титикакская поганка практически утратила маховые полеты. Вместо этого эволюция "настроила" ее тело под ныряние и плавание. Крылья и ноги у этой птицы действуют как весла и помогают быстро двигаться под водой, это оказалось куда важнее, чем способность летать в условиях высокогорных озер.

Фото: pixabay

