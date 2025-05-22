Морской зуёк, турухтаны, фифи – редкие кадры обитающих в Казахстане птиц
Фото: wikimedia
22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. К этой дате природоохранная организация АСБК/Birdlife Kazakhstan поделилась редкими кадрами животных и птиц, обитающих в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают в организации, 22 мая ежегодно отмечается в честь принятия международной Конвенции о биологическом разнообразии в 1992 году.
"Представляем вам свежие весенние снимки как напоминание о богатстве биоразнообразия Казахстана. Автор фото и видео – старший егерь экопарка "Алты-Сай" Нурыш Куанышбаев", – говорится в описании к публикации.
На фото и видео по порядку:
1. Кабаны
2. Пустельга степная
3. Морской зуёк
4. Турухтаны
5. Пеганки
6. Степной орел
7. Черношейная поганка
8. Розовый фламинго
9. Фифи
21 мая Zakon.kz показывал видео с тянь-шаньским бурым медведем, попавшим в фотоловушку в Государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам".
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