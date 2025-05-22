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Общество

Морской зуёк, турухтаны, фифи – редкие кадры обитающих в Казахстане птиц

птица пеганка, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 10:53 Фото: wikimedia
22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. К этой дате природоохранная организация АСБК/Birdlife Kazakhstan поделилась редкими кадрами животных и птиц, обитающих в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в организации, 22 мая ежегодно отмечается в честь принятия международной Конвенции о биологическом разнообразии в 1992 году.

"Представляем вам свежие весенние снимки как напоминание о богатстве биоразнообразия Казахстана. Автор фото и видео – старший егерь экопарка "Алты-Сай" Нурыш Куанышбаев", – говорится в описании к публикации.

На фото и видео по порядку:

1. Кабаны

2. ⁠Пустельга степная

3. ⁠Морской зуёк

4. ⁠Турухтаны

5. ⁠Пеганки

6. ⁠Степной орел

7. ⁠Черношейная поганка

8. ⁠Розовый фламинго

9. ⁠Фифи

21 мая Zakon.kz показывал видео с тянь-шаньским бурым медведем, попавшим в фотоловушку в Государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам". 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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