Бездомный в Канаде катал людей на похищенном автобусе и исправно брал за проезд
Как пишет National Post со ссылкой на полицию, водитель ненадолго вышел из автобуса. В этот момент местный житель пробрался в салон и угнал его. Полицейские не стали устраивать погоню с мигалками и сиреной, чтобы не спровоцировать ДТП на заснеженных улицах, но следовали за автобусом в общем потоке.
Отмечается, что в это время угонщик забрал у автовокзала около 10 человек и отправился в спокойную поездку. Он соблюдал правила, но придумал свой маршрут. Пассажиры сначала не заподозрили ничего необычного, а затем помогли ему сориентироваться в городе. Когда один из пассажиров пытался воспользоваться просроченным проездным, водитель заставил его заплатить за проезд.
Согласно данным издания, через 15 минут полицейские все-таки вынудили мужчину остановиться и силой вывели его из автобуса. Угонщик оказался бездомным с несколькими судимостями.
Что спровоцировало мужчину угнать автобус, не сообщается.
