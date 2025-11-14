#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
522.19
606.42
6.47
Мир

Бездомный в Канаде катал людей на похищенном автобусе и исправно брал за проезд

бездомный угнал автобус и катал пассажиров, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 01:21 Фото: pixabay
В Гамильтоне бездомный канадец угнал автобус и катал пассажиров по городу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет National Post со ссылкой на полицию, водитель ненадолго вышел из автобуса. В этот момент местный житель пробрался в салон и угнал его. Полицейские не стали устраивать погоню с мигалками и сиреной, чтобы не спровоцировать ДТП на заснеженных улицах, но следовали за автобусом в общем потоке.

Отмечается, что в это время угонщик забрал у автовокзала около 10 человек и отправился в спокойную поездку. Он соблюдал правила, но придумал свой маршрут. Пассажиры сначала не заподозрили ничего необычного, а затем помогли ему сориентироваться в городе. Когда один из пассажиров пытался воспользоваться просроченным проездным, водитель заставил его заплатить за проезд.

Согласно данным издания, через 15 минут полицейские все-таки вынудили мужчину остановиться и силой вывели его из автобуса. Угонщик оказался бездомным с несколькими судимостями.

Что спровоцировало мужчину угнать автобус, не сообщается.

Ранее сообщалось, что казахстанец купил угнанную в Украине машину и лишился ее через несколько лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сразу в девяти городах Казахстана объявлены НМУ: кому стоит быть осторожными
09:10, Сегодня
Сразу в девяти городах Казахстана объявлены НМУ: кому стоит быть осторожными
Кота, катающегося в автобусе в Уральске, ищут хозяева
10:54, 02 марта 2024
Кота, катающегося в автобусе в Уральске, ищут хозяева
Во Франции вывозят бездомных из Парижа из-за подготовки к Олимпийским играм
20:08, 29 сентября 2023
Во Франции вывозят бездомных из Парижа из-за подготовки к Олимпийским играм
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: