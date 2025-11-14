Бездомный в Канаде катал людей на похищенном автобусе и исправно брал за проезд

В Гамильтоне бездомный канадец угнал автобус и катал пассажиров по городу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет National Post со ссылкой на полицию, водитель ненадолго вышел из автобуса. В этот момент местный житель пробрался в салон и угнал его. Полицейские не стали устраивать погоню с мигалками и сиреной, чтобы не спровоцировать ДТП на заснеженных улицах, но следовали за автобусом в общем потоке.

Отмечается, что в это время угонщик забрал у автовокзала около 10 человек и отправился в спокойную поездку. Он соблюдал правила, но придумал свой маршрут. Пассажиры сначала не заподозрили ничего необычного, а затем помогли ему сориентироваться в городе. Когда один из пассажиров пытался воспользоваться просроченным проездным, водитель заставил его заплатить за проезд.

Согласно данным издания, через 15 минут полицейские все-таки вынудили мужчину остановиться и силой вывели его из автобуса. Угонщик оказался бездомным с несколькими судимостями.

Что спровоцировало мужчину угнать автобус, не сообщается.

