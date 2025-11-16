В деле об убийстве мальчика в Москве появились шокирующие подробности
Фото: прокуратура Москвы
Оставшиеся части тела убитого мальчика, найденного на территории Гольяновского пруда в Москве, полицейские обнаружили в подмосковной Балашихе, сообщает Zakon.kz.
Как пишут "Известия", предполагается, что ребенка убил сожитель его матери, которая находилась в состоянии наркотического опьянения. Согласно предварительным данным, 31-летняя мать убитого мальчика помогала сожителю в совершении преступления.
По данному делу возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Стражи порядка заявили, что тело мальчика было упаковано в рюкзаке.
Ранее сообщалось, что в московском пруду в пакете обнаружены останки ребенка в возрасте примерно от семи до 10 лет.
