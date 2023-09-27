Умер от разрыва органов: стали известны подробности убийства 4-летнего мальчика в Алматы

В администрации детского сада говорят: часто замечали синяки и ссадины на лице малыша. 19-летний сожитель матери убитого ребенка задержан. Маленького Ханторе уже похоронили, сообщает Zakon.kz.

Соседи говорят, мать убитого ребенка снимала квартиру. И якобы несколько месяцев назад к ней переехал возлюбленный. Предположительно, мужчина набросился на пасынка. Известно, что отчим бил четырехлетнего ребенка по животу, после чего отвез мальчика в детский садик, сообщает телеканал "КТК".

После жестокого избиения ребенок впал в кому. У мальчика случился разрыв внутренних органов. Малыш скончался в больнице.



О матери убитого ребенка известно немного. 25–летняя Самал работает преподавателем в строительно-техническом колледже. Есть версия, что у педагога случился роман с 19–летним студентом, которого подозревают в убийстве мальчика. Однако в администрации учебного заведения уверяют: сожитель женщины не имеет никакого отношения к этому колледжу. А сама мать малыша устроилась сюда на работу всего несколько недель назад.





"Она преподаватель специальных дисциплин по специальности "Электромонтажники". Мы о ней ничего плохого сказать ничего не можем, так как она только недавно начала работать. Этот студент у нас не обучается. У нас обучаются дети от 16 до 18 лет. Мы не знаем его ни имени, ни фамилии, поэтому мы сказать ничего не можем. Но это однозначно не наш студент", – рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе Алматинского строительно-технического колледжа Эльвира Бактыбаева.

В полиции заявили, что задержанный признался в убийстве.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99, часть 3 УК РК. Назначена экспертиза. По подозрению в совершении данного преступления сразу был задержан сожитель матери ребенка, который сначала не признавался. Потом дал признательные показания. Сейчас мы уточняем, что могло произойти внутри семьи, как часто ребенок подвергался избиению. Опрашиваем мать, которая, по крайней мере, утверждает, что сожитель не бил ребенка". Салтанат Азирбек, официальный представитель ДП Алматы

Маленького Ханторе похоронили 26 сентября 2023 года. За убийство малолетнего ребенка предполагаемому преступнику может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

В социальных сетях 25 сентября 2023 года появилась информация, что в Наурызбайском районе Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка.

Другое зверское преступление, где убитым также оказался ребенок, произошло в Астане: няня и ее сожитель признаны виновными в убийстве. Суд приговорили их к 17 и 23 годам лишения свободы.