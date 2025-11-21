#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Политика

Какие документы подписали Казахстан и Армения

Токаев, Пашинян, переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 14:08 Фото: akorda.kz
В присутствии президента Казахстана и премьер-министра Армении члены официальных делегаций 21 ноября 2025 года обменялись межправительственными и межведомственными документами, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды опубликовала список.

  1. Соглашение между правительством Казахстана и правительством Армении о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений.
  2. Соглашение между правительством Казахстана и правительством Армении о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Казахстана в Армении и Армении в Казахстане.
  3. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Казахстана и правительством Армении на 2026-2030 годы.
  4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством территориального управления и инфраструктур Армении.
  5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифровизации РК и Министерством высокотехнологической промышленности Армении.
  6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Министерством экономики Армении о сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией.
  7. План действий между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел Армении на 2026-2027 годы.
  8. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения Армении на 2026-2027 годы.
  9. Соглашение между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Республики Армения о создании Казахстанско-Армянского Делового Совета.
  10. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Национальная библиотека Республики Казахстан" и Государственной некоммерческой организацией "Национальная библиотека Армении".
  11. Меморандум о сотрудничестве между НАО "Государственный центр поддержки национального кино" и Фондом кино Армении.
  12. Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем искусств Казахстана имени А. Кастеева и Специальным научно-производственным объединением "Национальная галерея Армении".
  13. Меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между Агентством РК по атомной энергии и Министерством территориального управления и инфраструктур Армении.
  14. Меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и высшего образования Казахстана и Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении.
  15. Соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 14:08
Президент Казахстана вручил Пашиняну высшую награду страны

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану 20 ноября 2025 года. Уже 21 ноября прошли переговоры в узком и расширенном составах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Актобе пятеро детей остались сиротами: полиция выясняет обстоятельства гибели родителей
14:47, Сегодня
В Актобе пятеро детей остались сиротами: полиция выясняет обстоятельства гибели родителей
Какие документы подписали Казахстан и Россия
23:07, 27 ноября 2024
Какие документы подписали Казахстан и Россия
Какие документы подписали Казахстан и Франция
16:02, 01 ноября 2023
Какие документы подписали Казахстан и Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: