Какие документы подписали Казахстан и Армения

Фото: akorda.kz

В присутствии президента Казахстана и премьер-министра Армении члены официальных делегаций 21 ноября 2025 года обменялись межправительственными и межведомственными документами, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды опубликовала список. Соглашение между правительством Казахстана и правительством Армении о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений. Соглашение между правительством Казахстана и правительством Армении о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Казахстана в Армении и Армении в Казахстане. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Казахстана и правительством Армении на 2026-2030 годы. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством территориального управления и инфраструктур Армении. Меморандум о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифровизации РК и Министерством высокотехнологической промышленности Армении. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Министерством экономики Армении о сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией. План действий между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел Армении на 2026-2027 годы. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения Армении на 2026-2027 годы. Соглашение между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Республики Армения о создании Казахстанско-Армянского Делового Совета. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Национальная библиотека Республики Казахстан" и Государственной некоммерческой организацией "Национальная библиотека Армении". Меморандум о сотрудничестве между НАО "Государственный центр поддержки национального кино" и Фондом кино Армении. Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем искусств Казахстана имени А. Кастеева и Специальным научно-производственным объединением "Национальная галерея Армении". Меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между Агентством РК по атомной энергии и Министерством территориального управления и инфраструктур Армении. Меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и высшего образования Казахстана и Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении. Соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения. Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz Материал по теме Президент Казахстана вручил Пашиняну высшую награду страны Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану 20 ноября 2025 года. Уже 21 ноября прошли переговоры в узком и расширенном составах.

