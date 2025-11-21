Какие документы подписали Казахстан и Армения
Фото: akorda.kz
В присутствии президента Казахстана и премьер-министра Армении члены официальных делегаций 21 ноября 2025 года обменялись межправительственными и межведомственными документами, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Акорды опубликовала список.
- Соглашение между правительством Казахстана и правительством Армении о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений.
- Соглашение между правительством Казахстана и правительством Армении о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Казахстана в Армении и Армении в Казахстане.
- Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Казахстана и правительством Армении на 2026-2030 годы.
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством территориального управления и инфраструктур Армении.
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифровизации РК и Министерством высокотехнологической промышленности Армении.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Министерством экономики Армении о сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией.
- План действий между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел Армении на 2026-2027 годы.
- План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения Армении на 2026-2027 годы.
- Соглашение между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Республики Армения о создании Казахстанско-Армянского Делового Совета.
- Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Национальная библиотека Республики Казахстан" и Государственной некоммерческой организацией "Национальная библиотека Армении".
- Меморандум о сотрудничестве между НАО "Государственный центр поддержки национального кино" и Фондом кино Армении.
- Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем искусств Казахстана имени А. Кастеева и Специальным научно-производственным объединением "Национальная галерея Армении".
- Меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между Агентством РК по атомной энергии и Министерством территориального управления и инфраструктур Армении.
- Меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и высшего образования Казахстана и Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении.
- Соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана вручил Пашиняну высшую награду страны
Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану 20 ноября 2025 года. Уже 21 ноября прошли переговоры в узком и расширенном составах.
