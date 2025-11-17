Каспий и его соленая жемчужина: впечатляющие кадры с МКС

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев подготовил для своей многочисленной аудитории интересную подборку: фотографии заливов, сделанные с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Так, карусель от космонавта выглядит следующим образом:

На первом снимке показан Аденский залив.

2 фото – Аденский Залив, Йемен и Оман.

3 фото – Персидский залив на закате.

4 фото – Персидский залив.

5 фото – Север Австралии, залив Карпентария.

6 фото – Северная Африка, залив Габес, Триполи.

7 фото – Коринфский залив, Греция.

8 фото – Ормузский пролив и Оманский залив.

9 снимок – Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол.

Кара-Богаз-Гол – это очень соленый залив Каспийского моря в Туркменистане, известный одной из самых высоких концентраций соли в мире. Из-за быстрого испарения воды здесь образуются ценные минералы, которые добывают промышленным путем. Залив соединен с Каспием узким проливом и играет важную роль в химической промышленности региона.

Материал по теме Космонавт нашел "сердце Земли" и показал его миру

После просмотра пользователи Сети призвали беречь Землю по своим возможностям.

Немного ранее мы рассказывали, что ученые нашли новый след жизни в Солнечной системе. По их словам, спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни.