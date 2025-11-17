Каспий и его соленая жемчужина: впечатляющие кадры с МКС
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев подготовил для своей многочисленной аудитории интересную подборку: фотографии заливов, сделанные с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.
Так, карусель от космонавта выглядит следующим образом:
- На первом снимке показан Аденский залив.
- 2 фото – Аденский Залив, Йемен и Оман.
- 3 фото – Персидский залив на закате.
- 4 фото – Персидский залив.
- 5 фото – Север Австралии, залив Карпентария.
- 6 фото – Северная Африка, залив Габес, Триполи.
- 7 фото – Коринфский залив, Греция.
- 8 фото – Ормузский пролив и Оманский залив.
- 9 снимок – Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол.
Кара-Богаз-Гол – это очень соленый залив Каспийского моря в Туркменистане, известный одной из самых высоких концентраций соли в мире. Из-за быстрого испарения воды здесь образуются ценные минералы, которые добывают промышленным путем. Залив соединен с Каспием узким проливом и играет важную роль в химической промышленности региона.
