Мир

Каспий и его соленая жемчужина: впечатляющие кадры с МКС

Каспий и залив, МКС, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 16:22 Фото: Instagram/olegmks
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев подготовил для своей многочисленной аудитории интересную подборку: фотографии заливов, сделанные с борта Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Так, карусель от космонавта выглядит следующим образом:

  • На первом снимке показан Аденский залив.
  • 2 фото – Аденский Залив, Йемен и Оман.
  • 3 фото – Персидский залив на закате.
  • 4 фото – Персидский залив.
  • 5 фото – Север Австралии, залив Карпентария.
  • 6 фото – Северная Африка, залив Габес, Триполи.
  • 7 фото – Коринфский залив, Греция.
  • 8 фото – Ормузский пролив и Оманский залив.
  • 9 снимок – Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол.

Кара-Богаз-Гол – это очень соленый залив Каспийского моря в Туркменистане, известный одной из самых высоких концентраций соли в мире. Из-за быстрого испарения воды здесь образуются ценные минералы, которые добывают промышленным путем. Залив соединен с Каспием узким проливом и играет важную роль в химической промышленности региона.

, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 16:22
Космонавт нашел "сердце Земли" и показал его миру

После просмотра пользователи Сети призвали беречь Землю по своим возможностям.

Немного ранее мы рассказывали, что ученые нашли новый след жизни в Солнечной системе. По их словам, спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: