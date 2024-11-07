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Тест: Хорошо ли вы знаете семь новых чудес света?

Тест: Хорошо ли вы знаете семь новых чудес света?, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 15:06 Фото: unsplash; коллаж: Zakon.kz
Семь новых чудес света – это список удивительных исторических памятников архитектуры, выбранных в 2007 году по итогам голосования. Эти сооружения представляют собой важную часть мирового культурного и архитектурного наследия, которое человечество стремится сохранить для будущих поколений.

Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете семь новых чудес света.


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Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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