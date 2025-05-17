Острая нехватка продовольствия в мире растет тревожными темпами: почти 300 миллионов человек рискуют умереть от голода. Об этом свидетельствуют данные нового анализа, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, эскалация конфликта и сокращение гуманитарной помощи, а также климатические и экономические потрясения привели к тому, что в прошлом году 13,7 млн человек оказались в условиях хронической нехватки продовольствия.

По данным последнего Глобального доклада о продовольственных кризисах (GRFC), шестой год растет число людей, сталкивающихся с "высоким уровнем острой нехватки продовольствия". Показатели достигли 295,3 млн человек. Эта цифра составляет почти четверть – 22,6% – населения 53 стран, проанализированных экспертами GRFC.

Более 95% из них проживали в секторе Газа или Судане. На Гаити, в Мали и Южном Судане наблюдается аналогичная нехватка продовольствия.

Ситуация также ухудшилась в секторе Газа: в прошлом году эксперты заявили, что половина населения пострадает от голода. Это обусловленное конфликтами. Мьянма, Нигерия и Демократическая Республика Конго переживают похожий сценарий.

Ранее сообщалось, что Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа.