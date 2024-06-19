Илья Варламов рассказал о проблемах и герое нового терминала аэропорта Алматы

Известный российский блогер Илья Варламов побывал в Алматы и решил поделиться впечатлениями не о городе, а о сотруднике аэропорта, который помог ему преодолеть трудности, сообщает Zakon.kz.

Илья Варламов рассказал, кто помог ему сгладить негативное впечатление от нового терминала аэропорта Алматы



Конечно, путешественник не мог не отметить летнюю красоту Алматы.

"Особенно хорош он летом! Зеленый, город очень интеллигентный и гостеприимный. Главное, быть готовым к московским пробкам и к обманчивому качеству воздуха", – написал Варламов.

И далее рассказал о "незаметном герое из аэропорта Алматы".

"Из-за травмы я летаю сейчас с сопровождением. Это значит, что меня встречают с инвалидной коляской и помогают выйти из аэропорта. За последние недели я изучил качество сервиса в аэропортах Рима, Дубая, Амстердама, Тель-Авива, Ташкента и Алматы! И Казахстан в этом списке занимает первое место (Тель-Авив – последнее)!" – пишет блогер.

В Алматы он прилетел глубокой ночью в новый терминал.

"Открыли его всего неделю назад и многое недоделали. Встречал меня у самолета молодой парень по имени Нариман. Он ловко закинул все мое барахлишко мне же на колени и мы поехали. Нариман был невероятно гостеприимным, несмотря на глубокую ночь! Первое испытание ждало нас сразу при выходе из телетрапа – лифт не работал! Мы какое-то время пытались его расшевелить, но, видимо, лифту еще не прикрутили мозги, и ехать он отказывался. Смутило ли это Наримана? Нет! Он как снежный барс схватил все мои вещи и помчался по лестнице наверх! Кажется, он был готов и меня взять на руки и поднять, но я кое-как справился самостоятельно", – поделился Илья Варламов.

А во втором лифте Наримана, по словам блогера, ударило током.

"Он работал, но ударил Наримана током. Мой сопровождающий вскрикнул, но, к счастью, удар был несильным. Любой другой человек бросил бы меня, плюнул на такую работу и ушел бы домой спать, но не Нариман! Он все так же мужественно катил меня на коляске, не взирая на боль от удара и трудности с лестницами. И уже в самом конце, когда мы прошли все контроли, Нариман был готов сопровождать меня дальше и помочь сесть в такси! Это не входило в его обязанности, он не знал, кто я, он просто был добрым человеком и хотел помочь незнакомцу. Ни в одной стране я не встречал такого роскошного сервиса!" – делится блогер-путешественник.

По его словам, этот парень сгладил впечатление от недоделок в аэропорту. Варламов выразил Нариману искреннюю благодарность за помощь. Он надеется, что руководство воздушной гавани "выделит ему премию и путевку в санаторий, чтобы человек отдохнул".

В мае Илья Варламов рассказал, что упал с велосипеда и получил сразу два перелома.