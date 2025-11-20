#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Мир

Владимир Путин раскрыл правду о своем здоровье

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 07:35 Фото: akorda.kz
Президент России Владимир Путин раскрыл результаты ежегодного медицинского осмотра. Он признался, что ночевал в стенах медицинского учреждения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канал "Абзац", глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказал, что обследование заняло у него почти двое суток.

"Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава Богу, все хорошо", – резюмировал президент РФ.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече президента Владимира Путина с главами делегаций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, а также в заседаниях Совета глав правительств стран ШОС в узком и расширенном форматах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
01:20, 27 июня 2023
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике
17:54, 04 мая 2025
Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике
Владимир Путин прибыл в Астану
06:03, 03 июля 2024
Владимир Путин прибыл в Астану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: