Владимир Путин раскрыл правду о своем здоровье

Президент России Владимир Путин раскрыл результаты ежегодного медицинского осмотра. Он признался, что ночевал в стенах медицинского учреждения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канал "Абзац", глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказал, что обследование заняло у него почти двое суток.

"Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава Богу, все хорошо", – резюмировал президент РФ.

