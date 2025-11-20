"Коровотерапия" становится трендом: фермеры США предлагают новые услуги

В США на фоне падения цен на молочную продукцию и роста издержек местных агрохозяйств фермеры придумали новый способ заработка, который быстро стал приобретать популярность, – людям предлагаются за деньги объятия с коровами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на владельцев ранчо, производство и продажа молока перестали быть прибыльным бизнесом, поэтому они пытаются найти дополнительный источник доходов.

Отмечается, что услуга впервые стала популярна в период пандемии коронавируса в 2020 году как способ справиться с социальной изоляцией. Фермеры проводят 30-минутные сеансы, на которых посетители гладят и обнимают телят под классическую музыку, играющую в загоне.

Фермеры говорят, что популярность таких мероприятий растет. Посетители отмечают, что контакт с животными оказывает на них успокаивающее и расслабляющее действие.

Согласно данным издания, посетители уже начинают планировать посещение на март.

