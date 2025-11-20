#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
518.19
597.32
6.43
Мир

"Коровотерапия" становится трендом: фермеры США предлагают новые услуги

в США набирает обороты новая услуга – обнять корову за деньги, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 22:30 Фото: pixabay
В США на фоне падения цен на молочную продукцию и роста издержек местных агрохозяйств фермеры придумали новый способ заработка, который быстро стал приобретать популярность, – людям предлагаются за деньги объятия с коровами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на владельцев ранчо, производство и продажа молока перестали быть прибыльным бизнесом, поэтому они пытаются найти дополнительный источник доходов.

Отмечается, что услуга впервые стала популярна в период пандемии коронавируса в 2020 году как способ справиться с социальной изоляцией. Фермеры проводят 30-минутные сеансы, на которых посетители гладят и обнимают телят под классическую музыку, играющую в загоне.

Фермеры говорят, что популярность таких мероприятий растет. Посетители отмечают, что контакт с животными оказывает на них успокаивающее и расслабляющее действие.

Согласно данным издания, посетители уже начинают планировать посещение на март.

Ранее сообщалось, что в Германии корова сбежала от мясника и притворилась овцой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Кража денег со счетов казахстанцев: мошенники придумали новый способ
09:19, 31 января 2025
Кража денег со счетов казахстанцев: мошенники придумали новый способ
Жителю Испании платят от 500 долларов за то, что он портит свадьбы
10:16, 14 сентября 2024
Жителю Испании платят от 500 долларов за то, что он портит свадьбы
В США девушка умерла из-за тренда в соцсетях
14:28, 07 июля 2025
В США девушка умерла из-за тренда в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: