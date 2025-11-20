"Коровотерапия" становится трендом: фермеры США предлагают новые услуги
Как пишет The Washington Post со ссылкой на владельцев ранчо, производство и продажа молока перестали быть прибыльным бизнесом, поэтому они пытаются найти дополнительный источник доходов.
Отмечается, что услуга впервые стала популярна в период пандемии коронавируса в 2020 году как способ справиться с социальной изоляцией. Фермеры проводят 30-минутные сеансы, на которых посетители гладят и обнимают телят под классическую музыку, играющую в загоне.
Фермеры говорят, что популярность таких мероприятий растет. Посетители отмечают, что контакт с животными оказывает на них успокаивающее и расслабляющее действие.
Согласно данным издания, посетители уже начинают планировать посещение на март.
Cow cuddling gives farms boost amid dropping dairy prices https://t.co/3OaCcU4BOU— ken crichlow (@ken_crichlow) November 20, 2025
