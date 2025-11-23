#АЭС в Казахстане
Мир

Зумеров упрекнули в упадке ресторанного бизнеса

Кризис ресторанного бизнеса в США, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 07:07 Фото: pixabay
Обладатель мишленовской звезды и один из самых влиятельных рестораторов США Дэвид Чанг упрекнул людей поколения Z в банкротстве мировых ресторанов, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, привычки поколения Z могут ударить по индустрии сильнее, чем инфляция или рост арендных ставок. Об этом пишет Business Insider.

"Сейчас рестораны сталкиваются с новой "тихой угрозой": молодежь массово отказывается от алкоголя и тем самым рушит один из ключевых финансовых столпов заведений", – уверяет ресторатор.

Если раньше бары и рестораны могли покрывать небольшие убытки от кухни за счет наценки на вино и коктейли, то теперь этот маневр перестает работать.

"За последние годы продажи алкогольных напитков просели примерно на 18% и для индустрии это болезненно. В среднем до трети всей выручки заведения приходится именно на алкоголь, поэтому падение спроса бьет по маржинальности куда сильнее, чем снижение посещаемости", – отмечает Чанг.

Рестораторы уже думают, чем заменить ушедшие доходы:

  • одни расширяют линейку безалкогольных коктейлей;
  • другие переходят на подписочные модели;
  • третьи поднимают цены на блюда.
"Но пока что очевидно одно: экономика развлечений действительно незаметно перестраивается под новый запрос", – говорится в публикации.

Итальянский твердый сыр пармезан вошел в контракт с голливудским агентством. Консорциум Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
