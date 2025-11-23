Зумеров упрекнули в упадке ресторанного бизнеса

Обладатель мишленовской звезды и один из самых влиятельных рестораторов США Дэвид Чанг упрекнул людей поколения Z в банкротстве мировых ресторанов, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, привычки поколения Z могут ударить по индустрии сильнее, чем инфляция или рост арендных ставок. Об этом пишет Business Insider.

"Сейчас рестораны сталкиваются с новой "тихой угрозой": молодежь массово отказывается от алкоголя и тем самым рушит один из ключевых финансовых столпов заведений", – уверяет ресторатор.

Если раньше бары и рестораны могли покрывать небольшие убытки от кухни за счет наценки на вино и коктейли, то теперь этот маневр перестает работать.

"За последние годы продажи алкогольных напитков просели примерно на 18% и для индустрии это болезненно. В среднем до трети всей выручки заведения приходится именно на алкоголь, поэтому падение спроса бьет по маржинальности куда сильнее, чем снижение посещаемости", – отмечает Чанг.

"Young people are never going to know what it's like to wake up at 3 in the afternoon and be like, 'I left my credit card at the bar.'"



Momofuku founder @davidchang says people drinking less is "the real existential threat" to the restaurant industry.



"The biggest thing that… pic.twitter.com/jfnfEeweMY — TBPN (@tbpn) November 21, 2025

Рестораторы уже думают, чем заменить ушедшие доходы:

одни расширяют линейку безалкогольных коктейлей;

другие переходят на подписочные модели;

третьи поднимают цены на блюда.

"Но пока что очевидно одно: экономика развлечений действительно незаметно перестраивается под новый запрос", – говорится в публикации.

