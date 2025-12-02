#АЭС в Казахстане
Общество

В каком секторе ЦОНа можно получить готовые документы и что будет, если опоздать

ЦОН, люди, сектор выдачи готовых документов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 13:54 Фото: Instagram/gov4c.kz
Сегодня, 2 декабря 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подробно рассказали о работе сектора выдачи готовых документов центров обслуживания населения (ЦОНов), сообщает Zakon.kz.

Что такое сектор выдачи готовых документов?

Сектор выдачи готовых документов – самая посещаемая зона, где выдают готовые результаты.

"Экономьте время и пользуйтесь услугами максимально удобно", – призвали услугополучателей в госкорпорации.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Какие документы можно получить в секторе:

  • удостоверение личности, паспорт;
  • водительское удостоверение и техпаспорт;
  • бумажные справки и выписки, оформленные через ЦОН;
  • документы по регистрации недвижимости, бизнеса и другие готовые результаты услуг.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Как услугополучатель узнает о готовности документа?

В "Правительстве для граждан" отметили, что информация о готовности документа поступит в виде SMS-уведомления.

Для получения документа в секторе необходимо предоставить удостоверение личности и SMS-уведомление.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Может ли другой человек забрать документ?

"Да, при наличии нотариально заверенной доверенности", – ответили в госкорпорации.

При этом подчеркивается, что удостоверение личности и паспорт выдаются только при личном обращении их владельца.

Сколько времени хранятся готовые документы в секторе и что будет, если их вовремя не забрать?

Как уточнили в "Правительстве для граждан", срок хранения готовых документов – 30 дней.

Если по истечении срока документ не был выдан, он может быть возвращен в госорган или передан на перераспределение в зависимости от вида услуги.

Выдача осуществляется только в рабочее время ЦОН/СЦОН.

Откуда еще услугополучатели могут получить готовые документы?

Также готовые документы можно получить через постоматы, к которым в модернизированных ЦОНах обеспечен круглосуточный доступ.

Фото: Instagram/gov4c.kz

1 декабря 2025 года жителям Астаны и Алматы объявили новость об изменении адресов дежурных ЦОНов. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
