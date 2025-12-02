В каком секторе ЦОНа можно получить готовые документы и что будет, если опоздать
Что такое сектор выдачи готовых документов?
Сектор выдачи готовых документов – самая посещаемая зона, где выдают готовые результаты.
"Экономьте время и пользуйтесь услугами максимально удобно", – призвали услугополучателей в госкорпорации.
Фото: Instagram/gov4c.kz
Какие документы можно получить в секторе:
- удостоверение личности, паспорт;
- водительское удостоверение и техпаспорт;
- бумажные справки и выписки, оформленные через ЦОН;
- документы по регистрации недвижимости, бизнеса и другие готовые результаты услуг.
Фото: Instagram/gov4c.kz
Как услугополучатель узнает о готовности документа?
В "Правительстве для граждан" отметили, что информация о готовности документа поступит в виде SMS-уведомления.
Для получения документа в секторе необходимо предоставить удостоверение личности и SMS-уведомление.
Фото: Instagram/gov4c.kz
Может ли другой человек забрать документ?
"Да, при наличии нотариально заверенной доверенности", – ответили в госкорпорации.
При этом подчеркивается, что удостоверение личности и паспорт выдаются только при личном обращении их владельца.
Сколько времени хранятся готовые документы в секторе и что будет, если их вовремя не забрать?
Как уточнили в "Правительстве для граждан", срок хранения готовых документов – 30 дней.
Если по истечении срока документ не был выдан, он может быть возвращен в госорган или передан на перераспределение в зависимости от вида услуги.
Выдача осуществляется только в рабочее время ЦОН/СЦОН.
Откуда еще услугополучатели могут получить готовые документы?
Также готовые документы можно получить через постоматы, к которым в модернизированных ЦОНах обеспечен круглосуточный доступ.
Фото: Instagram/gov4c.kz
