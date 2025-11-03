Золото Казахстана: 8,6 тонны ушло в руки населения, несмотря на кризис поставок

Нацбанк Казахстана отчитался о продаже слитков золота населению за III квартал 2025 года. Цифры говорят о восстановлении активности на рынке после «логистической паузы» в начале года, однако объемы реализации так и не смогли дотянуть до прошлогодних показателей, сообщает Zakon.kz.

За июль-сентябрь регулятор реализовал БВУ и обменным пунктам 8 302 мерных слитка общим весом 438,4 кг, которые затем были куплены гражданами страны. Это заметный скачок по сравнению со II кварталом, когда объемы резко падали.

Традиционно локомотивом спроса остается южная столица (5 874 золотых слитка, или 71% от общего объема). Далее идут:

Астана – 600 слитков (7%);

Карагандинская область – 460 слитков (6%).

Отметим, что сделки купли-продажи мерных слитков доступны населению через 4 БВУ и сеть отдельных небанковских обменных пунктов, подчеркивая ограниченную, но все же растущую доступность золота как инструмента сбережения.

Если же считать количество купленного населением драгметалла с учетом обратного выкупа, то за указанный период было продано 9 110 мерных слитков общим весом 409 кг.

С начала действия программы общий объем реализации достиг 246 882 золотых слитка общим весом 8,6 тонны. Это показывает, что программа Нацбанка продолжает играть значимую роль в развитии внутреннего рынка драгоценных металлов.

Материал по теме "Золотые инвестиции": где казахстанцы могут купить слитки и какие самые популярные

Наиболее популярные веса слитков – так называемое "малое" золото.

10 граммов: 26% от общего объема продаж – 63 740 шт.

5 граммов: 22% – 53 978 шт.;

100 граммов: 21% – 50 779 шт.;

20 граммов: 18% – 44 707 шт.;

50 граммов: 13% – 33 678 шт.

Популярность мелких слитков объясняется их высокой ликвидностью и относительной доступностью, делая их привлекательными для розничных инвесторов.

Несмотря на восстановление в III квартале, рынок пока не смог полностью компенсировать потери, вызванные сбоями в начале года. Показатель объемов реализации в килограммах сократился на 7,8% в сравнении с III кварталом прошлого года.

Отметим, во II квартале 2025 года объемы продаж золота рухнули почти в 10 раз год к году (с 779,2 кг до 79,3 кг). Как сообщало Первое кредитное бюро, причиной стало приостановление Нацбанком исполнения заявок от БВУ и обменных пунктов в I квартале 2025 года, что было связано с "особенностями производственно-логистического цикла". К исполнению заявок регулятор вернулся только к концу II квартала. Эта ситуация продемонстрировала уязвимость рынка к производственным и логистическим факторам.

Материал по теме Стоит ли сейчас вкладываться в золото или лучше выбрать депозит – мнение финансиста

В конце добавим, что Казахстан является значимым мировым производителем золота. Страна входит в десятку крупнейших золотодобывающих государств с месторождением Kazzinc Consolidated, которое приносит 1,0 миллион унций.

Вообще же в мировом масштабе по объему добычи лидируют:

США (Nevada Gold Mines – 2,7 млн унций);

Узбекистан (Muruntau – 2,7 млн унций);

Индонезия (Grasberg – 1,9 млн унций).

Ранее мы сообщили, что Национальный банк Казахстана занял второе место в списке покупателей золота среди центробанков мира в III квартале 2025 года. По данным Всемирного золотого совета (WGC), Нацбанк только в III квартале добавил к своим запасам 18 тонн драгметалла. По данным регулятора, золотовалютные резервы страны выросли до 52,3 миллиарда долларов.