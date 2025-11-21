Токаев выразил поддержку усилиям Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном высказался о ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке, отмечена схожесть позиций по многим вопросам.

"В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

На брифинге он также рассказал, что важной темой обсуждения на переговорах стало расширение партнерства в сферах промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, строительства и других областях.

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану 20 ноября 2025 года. Уже 21 ноября прошли переговоры в узком и расширенном составах.

