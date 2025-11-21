#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Политика

Токаев выразил поддержку усилиям Трампа

брифинг для СМИ в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:14 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном высказался о ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке, отмечена схожесть позиций по многим вопросам.

"В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

На брифинге он также рассказал, что важной темой обсуждения на переговорах стало расширение партнерства в сферах промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, строительства и других областях.

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану 20 ноября 2025 года. Уже 21 ноября прошли переговоры в узком и расширенном составах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
14:49, 15 апреля 2024
Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
Токаев и Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности
12:03, 15 апреля 2024
Токаев и Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности
Токаев высказался о значении первого визита Пашиняна в Казахстан
12:07, Сегодня
Токаев высказался о значении первого визита Пашиняна в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: