#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Туризм

Туристов на Шри-Ланке хотят наказывать за нежелательный контент

Туризм на Шри-Ланке , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 08:53 Фото: pixabay
Туристов на Шри-Ланке намерены наказывать за публикацию контента, наносящего ущерб репутации страны, сообщает Zakon.kz.

Наказание планируется, даже если речь идет о реальных случаях сексуальных домогательств или угроз в адрес туристов. Об этом пишет Tamil Guardian.

"Ведомство активно отслеживает контент, размещаемый туристами в соцсетях, и предпринимает шаги по удалению таких публикаций", – заявил глава Бюро по развитию туризма Шри-Ланки Буддхика Хевавасам.

Чиновник подчеркнул, что в будущем власти будут без колебаний возбуждать уголовные дела против иностранных граждан, чьи публикации в интернете, по его мнению, наносят ущерб туристическому имиджу Шри-Ланки. Эксперты по туризму предположили, что такая реакция связана с публикацией в интернете видео, на которых местные жители ведут себя непристойно по отношению к туристкам.

Стамбул также вводит определенные запреты. В городе запретили кормить уличных собак.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
С важным предупреждением обратились к туристам, планирующим лететь на Шри-Ланку
17:10, 27 мая 2025
С важным предупреждением обратились к туристам, планирующим лететь на Шри-Ланку
Шри-Ланка может отменить визы для казахстанцев
15:23, 22 августа 2024
Шри-Ланка может отменить визы для казахстанцев
Арестовали бывшего президента Шри-Ланки
06:30, 23 августа 2025
Арестовали бывшего президента Шри-Ланки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: