Туристов на Шри-Ланке хотят наказывать за нежелательный контент
Фото: pixabay
Туристов на Шри-Ланке намерены наказывать за публикацию контента, наносящего ущерб репутации страны, сообщает Zakon.kz.
Наказание планируется, даже если речь идет о реальных случаях сексуальных домогательств или угроз в адрес туристов. Об этом пишет Tamil Guardian.
"Ведомство активно отслеживает контент, размещаемый туристами в соцсетях, и предпринимает шаги по удалению таких публикаций", – заявил глава Бюро по развитию туризма Шри-Ланки Буддхика Хевавасам.
Чиновник подчеркнул, что в будущем власти будут без колебаний возбуждать уголовные дела против иностранных граждан, чьи публикации в интернете, по его мнению, наносят ущерб туристическому имиджу Шри-Ланки. Эксперты по туризму предположили, что такая реакция связана с публикацией в интернете видео, на которых местные жители ведут себя непристойно по отношению к туристкам.
Стамбул также вводит определенные запреты. В городе запретили кормить уличных собак.
