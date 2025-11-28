#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

Манекен вместо покойника: абсурдную схему пытался провернуть индиец ради денег

индиец пытался заработать на кремированном манекене, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 21:49 Фото: pixabay
Житель Дели Камал Сомани попытался выдать манекен за тело умершего сотрудника кремационного полигона в Бриджгате, чтобы получить страховую выплату, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of India, мужчина прибыл туда со своим помощником, утверждая, что привез тело некоего Аншула Кумара. Тело было тщательно завернуто и выглядело как подготовленное к последним обрядам.

Обман раскрылся, когда сотрудники крематория потребовали осмотреть тело. Несмотря на то, что Сомани настаивал, будто кремацию нужно провести без раскрытия, персонал все же открыл покрывало и обнаружил внутри манекен. На место была вызвана полиция.

Отмечается, что в ходе допроса Сомани признался, что заранее оформил страховой полис на имя своего сотрудника Аншула Кумара и регулярно вносил по нему платежи. Его план заключался в том, чтобы инсценировать смерть, получить свидетельство о смерти и затем страховую выплату.

Мужчина был арестован, ему предъявлены обвинения в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что итальянец выдавал себя за покойную мать и хранил ее тело дома.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
