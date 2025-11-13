Казахстанец "похоронил" живую мать ради денег

Сотрудник столичной компании обманул коллег, инсценировав семейную трагедию, чтобы получить от них деньги, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны, мужчина отпросился с работы, сообщив о смерти отца. Руководство, выразив соболезнования, не только предоставило ему отпуск, но и организовало сбор денег.

"Спустя неделю он вновь сообщил, что теперь не стало и матери, рассчитывая на повторную материальную помощь, которую планировал потратить на личные нужды. Однако коллеги решили перепроверить информацию и связались с его матерью, которая, как оказалось, жива и здорова. Факт обмана вскрылся, коллеги обратились в полицию", – сообщили в ДП.

Более 20 коллег подозреваемого перевели ему на счет разные суммы денег, желая оказать помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Проводится досудебное расследование.

