#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Общество

Казахстанец "похоронил" живую мать ради денег

рукопожатие коллег, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 14:46 Фото: pexels
Сотрудник столичной компании обманул коллег, инсценировав семейную трагедию, чтобы получить от них деньги, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны, мужчина отпросился с работы, сообщив о смерти отца. Руководство, выразив соболезнования, не только предоставило ему отпуск, но и организовало сбор денег.

"Спустя неделю он вновь сообщил, что теперь не стало и матери, рассчитывая на повторную материальную помощь, которую планировал потратить на личные нужды. Однако коллеги решили перепроверить информацию и связались с его матерью, которая, как оказалось, жива и здорова. Факт обмана вскрылся, коллеги обратились в полицию", – сообщили в ДП.

Более 20 коллег подозреваемого перевели ему на счет разные суммы денег, желая оказать помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Проводится досудебное расследование.

Другая астанчанка выдумала жуткую трагедию с ее сыном, чтобы собрать денег с коллег.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Фиктивные предприятия для отмывания денег создал казахстанец
03:33, 16 октября 2025
Фиктивные предприятия для отмывания денег создал казахстанец
Казахстанец избил мать и получил срок
12:42, 05 марта 2025
Казахстанец избил мать и получил срок
Казахстанец через суд добился от коммунальщиков денег за ремонт машины
13:19, 03 ноября 2025
Казахстанец через суд добился от коммунальщиков денег за ремонт машины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: