#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

Княжеская семья зажгла елку в Монако

Князь с супругой и детьми зажгли елку в Монако, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 01:16 Фото: Instagram/hshprincealbertii
Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми зажгли елку в Монако, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Jang, семья официально зажгла праздничные огни на рождественской елке на площади Марше в Ла-Кондамине. Княгиня Шарлен появилась на мероприятии в пальто в гусиную лапку, дополнив образ кожаной обувью и перчатками. Принцесса Габриэлла позировала в накидке Fendi, а ее брат-близнец, наследный принц Жак, – в толстовке Armani.

Ранее сообщалось, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев направил телеграмму князю Монако
09:00, 19 ноября 2025
Токаев направил телеграмму князю Монако
Президент Казахстана поздравил князя Монако
12:02, 19 ноября 2024
Президент Казахстана поздравил князя Монако
Токаев пригласил князя Монако посетить Казахстан с официальным визитом
22:30, 23 сентября 2025
Токаев пригласил князя Монако посетить Казахстан с официальным визитом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: