Княжеская семья зажгла елку в Монако
Фото: Instagram/hshprincealbertii
Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми зажгли елку в Монако, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Jang, семья официально зажгла праздничные огни на рождественской елке на площади Марше в Ла-Кондамине. Княгиня Шарлен появилась на мероприятии в пальто в гусиную лапку, дополнив образ кожаной обувью и перчатками. Принцесса Габриэлла позировала в накидке Fendi, а ее брат-близнец, наследный принц Жак, – в толстовке Armani.
Lovely moments from last evening ✨🎄— WAJD ROYALS (@calm_933) November 28, 2025
Prince Albert II of Monaco and Princess Charlene, accompanied by their children Prince Jacques and Princess Gabriella, took part in lighting Monaco’s festive holiday decorations from the grand Christmas tree at Place du Marché in the La… pic.twitter.com/oI12QoyRvt
Ранее сообщалось, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2025 года.
