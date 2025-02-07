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Общество

Картофельный кризис теперь коснулся и жителей Петропавловска

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 23:01 Фото: unsplash
В Петропавловске введено ограничение на продажу картофеля из стабилизационного фонда: теперь в одни руки отпускается не более трех килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 февраля телеканал "КТК", мера направлена на борьбу со спекуляцией и не связана с нехваткой продукта.

"В одни руки выдается 2-3 килограмма картофеля. Это связано с тем, чтоб не было спекуляции и злоупотреблений, потому что ажиотажный спрос такой на картофель. Не связан с тем, что есть дефицит картофеля", – пояснил заместитель председателя АО "СПК "Солтүстік" Гамали Жумашов.

На данный момент в стабфонде хранится 1 200 тонн картофеля, которого, по расчетам местных властей, хватит до нового урожая. Ограничение введено, чтобы избежать скупки дешевого картофеля перекупщиками.

Стоимость картофеля в точках стабфонда составляет 97 тенге за килограмм, тогда как в супермаркетах он продается по 110 тенге, а на рынках – втрое дороже.

3 февраля в Актобе ограничили продажу картофеля. А о том, почему продолжает дорожать "второй хлеб", можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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