Картофельный кризис теперь коснулся и жителей Петропавловска

В Петропавловске введено ограничение на продажу картофеля из стабилизационного фонда: теперь в одни руки отпускается не более трех килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 февраля телеканал "КТК", мера направлена на борьбу со спекуляцией и не связана с нехваткой продукта.

"В одни руки выдается 2-3 килограмма картофеля. Это связано с тем, чтоб не было спекуляции и злоупотреблений, потому что ажиотажный спрос такой на картофель. Не связан с тем, что есть дефицит картофеля", – пояснил заместитель председателя АО "СПК "Солтүстік" Гамали Жумашов.

На данный момент в стабфонде хранится 1 200 тонн картофеля, которого, по расчетам местных властей, хватит до нового урожая. Ограничение введено, чтобы избежать скупки дешевого картофеля перекупщиками.

Стоимость картофеля в точках стабфонда составляет 97 тенге за килограмм, тогда как в супермаркетах он продается по 110 тенге, а на рынках – втрое дороже.

3 февраля в Актобе ограничили продажу картофеля. А о том, почему продолжает дорожать "второй хлеб", можно узнать здесь.

