Мир

Туркменистан вводит новые банкноты

город в Туркменистане, горы, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 13:44 Фото: pexels
В честь 30-й годовщины нейтралитета Туркменистана Центральный банк с 1 декабря 2025 года вводит в обращение модифицированные полимерные банкноты номиналом 1, 5, 10 манатов, а также новую полимерную банкноту номиналом 200 манатов, сообщает Zakon.kz.

Основными отличительными характеристиками купюр являются низкая вероятность подделки банкнот, а также высокая стойкость к внешним факторам воздействия – загрязненность, изношенность, порча и т.д.

Также в госинформагентстве ТДХ добавили, что наряду с этим усилены элементы их защиты и усовершенствованы визуальные признаки подлинности.

Фото: tdh.gov.tm

По последним данным, один туркменский манат равен 145,99 тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 13:44
Казахстан и Туркменистан будут совместно бороться с преступностью: Токаев подписал закон

25 ноября президенты Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели брифинг для представителей средств массовой информации (СМИ). Тогда стало известно, что Казахстан и Туркменистан договорились увеличить товарооборот до одного миллиарда долларов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
