Туркменистан вводит новые банкноты
В честь 30-й годовщины нейтралитета Туркменистана Центральный банк с 1 декабря 2025 года вводит в обращение модифицированные полимерные банкноты номиналом 1, 5, 10 манатов, а также новую полимерную банкноту номиналом 200 манатов, сообщает Zakon.kz.
Основными отличительными характеристиками купюр являются низкая вероятность подделки банкнот, а также высокая стойкость к внешним факторам воздействия – загрязненность, изношенность, порча и т.д.
Также в госинформагентстве ТДХ добавили, что наряду с этим усилены элементы их защиты и усовершенствованы визуальные признаки подлинности.
По последним данным, один туркменский манат равен 145,99 тенге.
