Свидетельство ремесла и ритуалов неолита: редкий артефакт раскопали в Турции

Уникальное зеркало из обсидиана возрастом 8,5 тыс. лет нашли археологи в одном из старейших поселений в турецкой Анатолии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Arkeonews, высокополированное зеркало датируется примерно 6,5 тыс. годом до нашей эры. В тот период подобные работы из вулканического стекла были редким и сложным ремеслом, требующим высокой квалификации. По словам руководителя раскопок из Университета Анкары Аднана Байсала, такие зеркала, как и другие изделия из обсидиана, имели как практическое, так и ритуальное значение.

"Эти зеркала требуют исключительного мастерства. Процесс производства невероятно сложен: обсидиану требуется точная обработка и полировка абразивными материалами. Это не было простым ремеслом, это была особая технология", – добавил Байсал.

Отмечается, что археологи также обнаружили множество гравированных стрел, которые являются уникальными для Канхасана. Эти находки свидетельствуют о долгой традиции символического искусства в этом районе. Археологи полагают, что выгравированные мотивы были важной частью переходного периода от кочевого образа жизни к оседлым поселениям.

Эксперты говорят, что данные находки поднимают важные вопросы о том, как населенные пункты начали планироваться и как различные культурные элементы из разных частей региона влияли друг на друга.

Специалисты уточнили, что надеются обнаружить дополнительные свидетельства, которые раскроют повседневную жизнь, ритуалы и технологические возможности древнейших обитателе Канхасана. Однако на текущий момент зеркало из обсидиана служит ярким напоминанием об изобретательности и творчестве неолитических народов, некогда населявших высокогорные равнины Центральной Анатолии – как в прямом, так и в метафорическом смысле.

Ранее сообщалось, что в Японии нашли поразительную из древнейших реликвий мира.