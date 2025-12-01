#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.45
596.99
6.59
Мир

Свидетельство ремесла и ритуалов неолита: редкий артефакт раскопали в Турции

редкое древнее зеркало раскопали в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 01:20 Фото: pixabay
Уникальное зеркало из обсидиана возрастом 8,5 тыс. лет нашли археологи в одном из старейших поселений в турецкой Анатолии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Arkeonews, высокополированное зеркало датируется примерно 6,5 тыс. годом до нашей эры. В тот период подобные работы из вулканического стекла были редким и сложным ремеслом, требующим высокой квалификации. По словам руководителя раскопок из Университета Анкары Аднана Байсала, такие зеркала, как и другие изделия из обсидиана, имели как практическое, так и ритуальное значение.

"Эти зеркала требуют исключительного мастерства. Процесс производства невероятно сложен: обсидиану требуется точная обработка и полировка абразивными материалами. Это не было простым ремеслом, это была особая технология", – добавил Байсал.

Отмечается, что археологи также обнаружили множество гравированных стрел, которые являются уникальными для Канхасана. Эти находки свидетельствуют о долгой традиции символического искусства в этом районе. Археологи полагают, что выгравированные мотивы были важной частью переходного периода от кочевого образа жизни к оседлым поселениям.

Эксперты говорят, что данные находки поднимают важные вопросы о том, как населенные пункты начали планироваться и как различные культурные элементы из разных частей региона влияли друг на друга.

Специалисты уточнили, что надеются обнаружить дополнительные свидетельства, которые раскроют повседневную жизнь, ритуалы и технологические возможности древнейших обитателе Канхасана. Однако на текущий момент зеркало из обсидиана служит ярким напоминанием об изобретательности и творчестве неолитических народов, некогда населявших высокогорные равнины Центральной Анатолии – как в прямом, так и в метафорическом смысле.

Ранее сообщалось, что в Японии нашли поразительную из древнейших реликвий мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Турции раскопали 6000-летний храм с ритуальным "каналом крови"
07:59, 17 июля 2025
В Турции раскопали 6000-летний храм с ритуальным "каналом крови"
Украшения для пирсинга эпохи неолита нашли в Турции
20:01, 13 марта 2024
Украшения для пирсинга эпохи неолита нашли в Турции
В Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии
08:55, 25 октября 2025
В Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: