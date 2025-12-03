#Казахстан в сравнении
Мир

Ради кота за миллион тенге американцы пошли на преступление

Фото: wikipedia
В США трое преступников на светло-коричневом пикапе Toyota врезались в витрину парикмахерской глубокой ночью, вынесли парикмахерские инструменты, товары и похитили кота породы саванна по кличке Симба, который стоит не менее двух тысяч долларов (более миллиона тенге), сообщает Zakon.kz.

Владелец заведения Джо Гомес рассказал New York Post, что годами копил на Симбу и завел его полтора года назад, считая питомца членом семьи, он часто брал его на прогулки в парк.

"Они украли его, думая, что он дорого стоит. Но его ценность для меня бесценна. Он был моим малышом", – отметил владелец.

Мужчина также уточнил, что кот очень общительный и может громко мяукать, что способно спровоцировать жестокое обращение со стороны воров. Он надеется, что врожденная смекалка Симбы поможет ему сбежать и быть опознанным добрыми людьми.

Пока полиция ведет расследование, Гомес обратился за помощью к частному детективу – бывшему сотруднику правоохранительных органов, который уже отследил предполагаемый адрес преступников по номерному знаку их автомобиля.

Само преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, ролик уже транслируют местные и зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что гастролеры дерзко "обнесли" квартиру в Кокшетау, пока хозяева спали.

Елена Беляева
Елена Беляева
