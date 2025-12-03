Ради кота за миллион тенге американцы пошли на преступление
Владелец заведения Джо Гомес рассказал New York Post, что годами копил на Симбу и завел его полтора года назад, считая питомца членом семьи, он часто брал его на прогулки в парк.
"Они украли его, думая, что он дорого стоит. Но его ценность для меня бесценна. Он был моим малышом", – отметил владелец.
Мужчина также уточнил, что кот очень общительный и может громко мяукать, что способно спровоцировать жестокое обращение со стороны воров. Он надеется, что врожденная смекалка Симбы поможет ему сбежать и быть опознанным добрыми людьми.
Пока полиция ведет расследование, Гомес обратился за помощью к частному детективу – бывшему сотруднику правоохранительных органов, который уже отследил предполагаемый адрес преступников по номерному знаку их автомобиля.
Само преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, ролик уже транслируют местные и зарубежные СМИ.
Burglars hit a barbershop in South Los Angeles, getting away with not only equipment, but the store's pet cat, too. Now, the hunt is on for the thieves. https://t.co/iSbIrljbyz pic.twitter.com/CsId37J59Y— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 30, 2025
