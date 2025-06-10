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Туризм

В Грузии ужесточают правила пребывания иностранцев в стране

Статуя в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 05:24 Фото: pexels
Грузинский парламент подготовил новый пакет законов, по которому будут ужесточены правила пребывания иностранцев в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, об этом на брифинге заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, в Уголовный кодекс будет добавлен новый вид наказания – выдворение гражданина иностранного государства из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок.

Также, по словам Мдинарадзе, увеличивается размер штрафов в отношении граждан иностранных государств, нарушивших правила пребывания на территории Грузии, и значительно упрощается процедура выдворения граждан иностранных государств, нелегально находящихся на территории страны.

В середине апреля Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет поправок, согласно которым будут ужесточены правила пребывания и въезда иностранцев в страну "в целях совершенствования нормативных актов, связанных с предоставлением международной защиты иностранцам или лицам без гражданства, борьбы с нелегальной миграцией и предотвращения злоупотреблений процедурой предоставления убежища".

Ранее в МИД объяснили, почему казахстанцам было сложно въехать в Грузию.

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Аксинья Титова
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