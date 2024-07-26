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Шымкентский Дед Мороз рассказал о желании жениться

Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 04:10 Фото: wikipedia
Житель города Шымкент, который 26 июля ходил по городу в костюме Деда Мороза, рассказал о намерении жениться, сообщает Zakon.kz.

Парень привлек внимание горожан и гостей города тем, что жарким шымкентским днем ходил в костюме Деда Мороза. Видео его поездки в городском автобусе №74 разлетелось по местным соцсетям.

Как оказалось парень согласился на ультиматум любимой девушкой. Она пообещала, что если он весь день проходит в костюме Дед Мороза, то выйдет за него замуж. Теперь пользователи Сети надеются, что его возлюбленная сдержит условие ультиматума и парень не зря пропотел в 40-градусную жару.

Между тем стало известно, кому пересадили сердце погибшего после ДТП 18-летнего жителя Шымкента.

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