Мир

Адвент-календарь из колбасы выпустили в Чехии

Подарки на Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 08:45 Фото: Facebook/podnikovka
К рождественским праздникам в Чехии стали выпускать колбасный адвент-календарь, сообщает Zakon.kz.

Ранее пользователь Threads вызвал бурю эмоций в социальных сетях своим старанием порадовать девушку к Новому году, а все потому, что он решил превратить предновогодний декабрь в праздник каждый день. Теперь в Сети набирает популярность чешская фирма "Подниковка", которая предлагает на своем сайте и соцсетях рождественский календарь-колбасу.

Фото: Facebook/podnikovka

Палку салями они обернули в специальную упаковку с отмеченными делениями, которые показывают количество оставшихся дней до Рождества. По задумке производителя, раз в сутки нужно отрезать кусочек и съедать его. Изделие предлагается как для личного пользования, так и в качестве подарка.

"Самое тяжелое – остановиться после одного укуса", – отмечают комментаторы, удивленные таким маркетинговым решением.

А в Азербайджане два аниматора в костюмах Деда Мороза подрались в бакинском супермаркете.

Фото Алия Абди
Алия Абди
