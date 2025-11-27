"Заберите дочь обратно!" – инцидент на казахской свадьбе перерос в судебные разбирательства

В Жамбылской области отказ невестки от приветственного поклона закончился судом, сообщает Zakon.kz.

В Жуалынском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении мужчины, обвиненного в нецензурной брани в семейно-бытовых отношениях.

"Во время свадебного мероприятия в ресторане обвиняемый попросил свою супругу дать поклон его старшей сестре, согласно древней казахской традиции. Жена отказалась выполнять просьбу. Далее после возвращения домой он выразил свое недовольство поведением жены, выругал ее нецензурными словами", – рассказали в суде.

Его жена рассказала, что муж позвонил теще и грубо потребовал забрать обратно свою дочь и внуков.

В суде правонарушитель признал вину полностью, искренне попросил прощения у жены и просил суд прекратить производство в связи с примирением сторон в порядке медиации. Супруга тоже просила прекратить производство по делу в связи с примирением.

Постановлением суда производство по делу прекратили в связи с примирением сторон в порядке медиации.

Постановление не вступило в законную силу.

