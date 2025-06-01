Во Франции автомобиль протаранил толпу футбольных болельщиков ПСЖ
По информации Le Parisien, четыре человека получили ранения.
"Среди пострадавших – две женщины и двое мужчин. Отмечается, что все они из одной семьи в возрасте 17, 23 и 46 лет. Двое находятся в тяжелом состоянии. Водитель BMW сбил их, когда ехал на большой скорости по центральным трамвайным путям", – говорится в сообщении.
По данным газеты, действия человека за рулем не были умышленными. Водитель сам сдался полиции и был арестован.
🔴BREAKING [01.06-01:00] #Grenoble Rodano-Alpi #Francia #France— Emergenza24 (@Emergenza24) May 31, 2025
👉auto investe 4 persone durante festeggiamenti #PSG Paris Saint-Germain Football Club
👉Alcune in condizioni critiche.
👉Soccorritori aggrediti dalla folla. pic.twitter.com/A7zWPFKwxX
В начале мая 2025 года уже был подобный случай, когда автомобиль врезался в толпу фанатов ПСЖ, которые праздновали победу клуба над лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда пострадали три человека.
В субботу, 31 мая, в финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ встречался с "Интером". Поединок проходил в Мюнхене. Команда из Парижа впервые в истории выиграла главный европейский турнир.
После матча французы массово вышли на улицы, чтобы отметить победу отечественной команды. В ночь на 1 июня парижская полиция задержала 294 футбольных болельщика за участие в беспорядках.