Во Франции автомобиль протаранил толпу футбольных болельщиков ПСЖ

Во французском Гренобле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, которые праздновали победу ПСЖ в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

По информации Le Parisien, четыре человека получили ранения.

"Среди пострадавших – две женщины и двое мужчин. Отмечается, что все они из одной семьи в возрасте 17, 23 и 46 лет. Двое находятся в тяжелом состоянии. Водитель BMW сбил их, когда ехал на большой скорости по центральным трамвайным путям", – говорится в сообщении.

По данным газеты, действия человека за рулем не были умышленными. Водитель сам сдался полиции и был арестован.

В начале мая 2025 года уже был подобный случай, когда автомобиль врезался в толпу фанатов ПСЖ, которые праздновали победу клуба над лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда пострадали три человека.

В субботу, 31 мая, в финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ встречался с "Интером". Поединок проходил в Мюнхене. Команда из Парижа впервые в истории выиграла главный европейский турнир.

После матча французы массово вышли на улицы, чтобы отметить победу отечественной команды. В ночь на 1 июня парижская полиция задержала 294 футбольных болельщика за участие в беспорядках.