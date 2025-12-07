Канцлер Германии решил судиться с сотнями людей из-за интернет-оскорблений

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с 2021 года подал сотни заявлений об оскорблениях в свой адрес, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Die Welt, канцлера называют "одним из самых чувствительных политиков в истории ФРГ".

Один из адвокатов, представлявший интересы около 10 человек, на которых были поданы иски, в качестве примеров оскорблений Мерца в сети привел такие высказывания как "маленький нацист" и "паршивый пьяница".

Отмечается, что одно иностранное издание получило эксклюзивные документы. Выяснилось, что два онлайн-заявления против политика даже привели к обыскам в его доме.



