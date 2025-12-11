#Казахстан в сравнении
Мир

Джорджа Мелони эмоционально высказалась об итальянской кухне

Итальянская кухня вошла в список наследия ЮНЕСКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 08:50 Фото: Instagram/giorgiameloni
10 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони трогательно высказалась в своих соцсетях о роли и значении итальянской кухни, сообщает Zakon.kz.

Это связано с тем, что на днях итальянскую кухню включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Причем в организации не стали выделять конкретные блюда, а подчеркнули культурную ценность кулинарных ритуалов итальянцев и их отношение к еде как к важной части стиля жизни.

Премьер-министр Италии приветствовала это решение, назвав его признанием национальной идентичности итальянцев.

"Для нас, итальянцев, кухня – это не просто еда или набор рецептов. Это гораздо больше: культура, традиции, труд, богатство", – сказала Джорджа Мелони в своем видеообращении.

Кулинарные традиции Италии отличаются огромным разнообразием: практически каждый регион гордится своим традиционным блюдом и даже отдельным видом пасты. В 2017 году в Список нематериального наследия ЮНЕСКО было включено "искусство неаполитанских пиццайоло" – по легенде, первая пицца была приготовлена в Неаполе в 1889 году.

Для гостей концерта итальянского оперного тенора Андреа Бочелли хозяйка Белого дома Мелания Трамп отказалась убирать елки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
