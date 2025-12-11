"Будто Трамп приехал": Астану захватили 10-балльные пробки
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вечером 11 декабря Астана оказалась в зоне максимального потока машин. Жители столицы публикуют в соцсетях видео, отражающие ситуацию на дорогах, сообщает Zakon.kz.
Судя по комментариям, пробки образовались на левом берегу Астаны.
"Поэтому сменил место работы с левого на правый берег! Тупо тратить часть жизни на "стоялово" в пробках. Часами стоишь", – подписал публикацию автор видео.
Жители города отреагировали на злободневный пост:
- 2,5 часа ехала из одной точки до другой. Трамп, что ли, приехал?
- Матч "Кайрата" был, президент Ирана приехал, концерт Меладзе.
- Не знаю. У нас в районе нет пробок, как на левом.
Ранее сообщалось, что и Алматы погрузился в 10-балльные пробки.
