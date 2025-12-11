#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Общество

"Будто Трамп приехал": Астану захватили 10-балльные пробки

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 19:47 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вечером 11 декабря Астана оказалась в зоне максимального потока машин. Жители столицы публикуют в соцсетях видео, отражающие ситуацию на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Судя по комментариям, пробки образовались на левом берегу Астаны.

"Поэтому сменил место работы с левого на правый берег! Тупо тратить часть жизни на "стоялово" в пробках. Часами стоишь", – подписал публикацию автор видео.

Жители города отреагировали на злободневный пост:

  • 2,5 часа ехала из одной точки до другой. Трамп, что ли, приехал?
  • Матч "Кайрата" был, президент Ирана приехал, концерт Меладзе.
  • Не знаю. У нас в районе нет пробок, как на левом.

Ранее сообщалось, что и Алматы погрузился в 10-балльные пробки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
18:38, 10 декабря 2025
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу
09:28, 11 ноября 2024
10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу
Астана погрузилась в 10-балльные пробки
19:36, 11 октября 2024
Астана погрузилась в 10-балльные пробки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: