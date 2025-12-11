Жители Китая почувствовали сильное землетрясение
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
11 декабря на западе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,1. Его зафиксировали в Тибетском автономном районе, сообщает Zakon.kz.
По данным VolcanoDiscovery, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 432 км к северо-западу от города Лхаса.
Фото: VolcanoDiscovery
Очаг залегал на глубине 3 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что на севере Японии 8 декабря произошло сильнейшее за этот год землетрясение, после которого власти объявили угрозу цунами.
