#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Мир

Жители Китая почувствовали сильное землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 20:31 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
11 декабря на западе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,1. Его зафиксировали в Тибетском автономном районе, сообщает Zakon.kz.

По данным VolcanoDiscovery, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 432 км к северо-западу от города Лхаса.

Фото: VolcanoDiscovery

Очаг залегал на глубине 3 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что на севере Японии 8 декабря произошло сильнейшее за этот год землетрясение, после которого власти объявили угрозу цунами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Сильное землетрясение зафиксировали у побережья Японии
06:05, 16 августа 2023
Сильное землетрясение зафиксировали у побережья Японии
49 афтершоков после землетрясения в Тибете зафиксировали сейсмологи
11:37, 07 января 2025
49 афтершоков после землетрясения в Тибете зафиксировали сейсмологи
Жители России почувствовали землетрясение
19:46, 24 января 2024
Жители России почувствовали землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: