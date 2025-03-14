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Происшествия

В Темиртау мужчину убили из-за замечания

Нападение, оружие, подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 04:32 Фото: pixabay
В Темиртау арестовали 27-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве на автобусной остановке. Предварительно, он обиделся на замечание попутчика и 10 раз ударил его ножом в спину, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, ссора началась еще в рейсовом автобусе "Караганда – Темиртау". 44-летний Олег Ходченко возвращался с работы. Он сделал замечание пассажирам, которые громко разговаривали и матерились.

По словам очевидцев, те были пьяны. Когда Ходченко вышел на своей остановке, двое мужчин ринулись за ним. Нападение произошло на центральном проспекте. Главного подозреваемого задержали на месте, его приятеля отпустили, но тоже проверят на причастность к убийству.

"В отношении второго фигуранта проводятся следственные действия на причастность к происшествию. Подозреваемый, 27-летний житель города Темиртау, задержан. В настоящее время санкцией суда арестован на два месяца".Бакытжан Кудияров, официальный представитель ДП Карагандинской области

Ранее сообщалось, что военным пришлось спасать девочку от напавших на нее подростков.

Аксинья Титова
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