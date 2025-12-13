#Казахстан в сравнении
Мир

Пассажир рейса в Гонконг хотел покинуть самолет прямо в воздухе

Фото: pixabay
В Гонконге (Китай) полиция задержала 20-летнего гражданина Китая, который хотел выйти из самолета во время полета, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, во время перелета из Бостона он попытался открыть дверь, но бортпроводник оперативно вмешался в ситуацию и немедленно уведомил соответствующие службы.

Инцидент произошел 10 декабря, однако лайнер благополучно совершил посадку рано утром 11 декабря. В Cathay Pacific подтвердили, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Мужчину задержали по подозрению в нарушении Постановления об авиационной безопасности. В авиакомпании уточнили, что безопасность пассажиров и экипажа является их безусловным приоритетом.

Ранее сообщалось, что на рейсе из Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка.

Аксинья Титова
