В Узбекистане арестовали народного "целителя-чудотворца"
Фото: freepik
17 декабря 2025 года суд в Узбекистане арестовал Икболу Солиева, который считает "главным-целителем" страны, сообщает Zakon.kz.
17 декабря Кокандский городской суд по уголовным делам признал гражданина Салиева, занимавшегося народной медициной, виновным в нарушении законодательства, пишет uznews.uz.
Суд постановил, что мужчина совершил правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 59-5 КоАП РУ (Оказание гражданам услуг по медицинской диагностике и их лечению и публичная пропаганда данных услуг лицом, не имеющим права осуществлять деятельность в области народной медицины).
Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.
