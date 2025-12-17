#Казахстан в сравнении
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.31
603.03
6.4
Мир

В Узбекистане арестовали народного "целителя-чудотворца"

медицина, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 01:32 Фото: freepik
17 декабря 2025 года суд в Узбекистане арестовал Икболу Солиева, который считает "главным-целителем" страны, сообщает Zakon.kz.

17 декабря Кокандский городской суд по уголовным делам признал гражданина Салиева, занимавшегося народной медициной, виновным в нарушении законодательства, пишет uznews.uz.

Суд постановил, что мужчина совершил правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 59-5 КоАП РУ (Оказание гражданам услуг по медицинской диагностике и их лечению и публичная пропаганда данных услуг лицом, не имеющим права осуществлять деятельность в области народной медицины).

Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Изгоняющий шайтана: почему на казахстанских "целителей" не находится управы – читайте по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
