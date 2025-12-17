В Казахстане оценили безопасность музеев после кражи в Лувре

Фото: akorda.kz

И.о. министра внутренних дел Санжар Адилов 17 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что в Казахстане провели проверку состояния охраны музеев и готовят рекомендации по усилению их безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, проверяли ли казахстанские музеи после ограбления в Лувре. "Буквально на прошлой неделе мы провели проверку, посмотрели состояние музеев – эта работа у нас на контроле. Есть конкретный перечень музеев, национальные и государственные, которые находятся под охраной полиции. В данном случае – подразделений специализированной службы охраны. Есть ряд музеев, которые находятся под контролем акиматов", – дополнил Санжар Адилов. Он заявил, что завершат работу буквально к концу следующей недели и внесут соответствующее представление через правительство. "Мы видим, что усиление требуется, и дадим конкретные рекомендации местным исполнительным органам по принятию конкретных мер, чтобы не допустить противоправных действий в отношении имущества музеев. Мы не говорим о проверке, мы говорим о сотрудничестве и совместной работе, где мы вместе изучаем данный вопрос", – сказал спикер. "Ограбление века" в Лувре произошло 18 октября: были похищены бесценные французские королевские драгоценности. 15 декабря 2025 года стало известно, что Лувр приостановил свою работу в Париже.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: