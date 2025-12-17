#Казахстан в сравнении
Общество

В Казахстане оценили безопасность музеев после кражи в Лувре

Национальный музей РК, культура, искусство, музейные экспонаты, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:58 Фото: akorda.kz
И.о. министра внутренних дел Санжар Адилов 17 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что в Казахстане провели проверку состояния охраны музеев и готовят рекомендации по усилению их безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, проверяли ли казахстанские музеи после ограбления в Лувре.

"Буквально на прошлой неделе мы провели проверку, посмотрели состояние музеев – эта работа у нас на контроле. Есть конкретный перечень музеев, национальные и государственные, которые находятся под охраной полиции. В данном случае – подразделений специализированной службы охраны. Есть ряд музеев, которые находятся под контролем акиматов", – дополнил Санжар Адилов.

Он заявил, что завершат работу буквально к концу следующей недели и внесут соответствующее представление через правительство.

"Мы видим, что усиление требуется, и дадим конкретные рекомендации местным исполнительным органам по принятию конкретных мер, чтобы не допустить противоправных действий в отношении имущества музеев. Мы не говорим о проверке, мы говорим о сотрудничестве и совместной работе, где мы вместе изучаем данный вопрос", – сказал спикер.

"Ограбление века" в Лувре произошло 18 октября: были похищены бесценные французские королевские драгоценности.

15 декабря 2025 года стало известно, что Лувр приостановил свою работу в Париже.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
МВД о ДТП с участием супруги и сына Шавката Рахмонова: Осталась последняя экспертиза
13:11, Сегодня
МВД о ДТП с участием супруги и сына Шавката Рахмонова: Осталась последняя экспертиза
Дело Долиной: есть ли в Казахстане аналогичные случаи мошенничества с недвижимостью
12:53, Сегодня
Дело Долиной: есть ли в Казахстане аналогичные случаи мошенничества с недвижимостью
Амнистия в Казахстане завершена – кого выпустили на свободу
12:21, 01 октября 2025
Амнистия в Казахстане завершена – кого выпустили на свободу
