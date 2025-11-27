У Сатурна снова исчезли кольца: что это значит

Если сейчас посмотреть на Сатурн в телескоп, можно заметить, что его знаменитые кольца будто пропали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gazeta.ru, на самом деле они никуда не делись – просто развернулись ребром к Земле, из-за чего стали почти невидимыми. Такое явление происходит регулярно и связано с наклоном вращения планеты.

Кольца Сатурна – это огромные плоские структуры из водяного льда и частиц размером меньше 10 метров. Три главных кольца – A, B и C – самые яркие и широкие: до 25 тысяч километров при толщине всего около 30 метров. Их необычная плоскость – астрономический факт, а не оптический эффект.

Согласно основной версии, кольца образовались после разрушения древнего ледяного спутника Сатурна. Его орбита могла дестабилизироваться из-за влияния Нептуна. После пересечения предела Роша спутник разорвался: 99% материала упало на планету, а остальное превратилось в кольца.

Исследования аппарата "Кассини" показывают, что кольца относительно "молоды" – им около 100 млн лет. Их масса составляет всего 0,41 массы спутника Мимаса, а яркость льда говорит о небольшом возрасте.

Кольца обращаются вокруг Сатурна вдоль его экватора. Ось планеты наклонена, поэтому по мере движения вокруг Солнца она то поворачивает кольца к Земле, то показывает их ребром. В такие моменты кольца становятся почти невидимыми, особенно в любительский телескоп.

Для наблюдателей с Земли такие "исчезновения" происходят раз в 13-16 лет. В 2025 году это случилось уже дважды – 23 марта и 26 ноября.

Ученые считают, что кольца нестабильны: ледяные частицы постепенно падают на планету. При текущей скорости через 290 млн лет кольца полностью исчезнут.

