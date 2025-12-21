#Казахстан в сравнении
Мир

Кража на 55 млн тенге: жандармы Франции перед Рождеством усилили охрану улиток и фуа-гра

Франция усилила охрану фермерских хозяйств из-за кражи улиток перед Рождеством, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 11:42 Фото: pixabay
В преддверии Рождества и новогодних праздников из-за участившихся краж жандармерия Франции вынуждена усилить охрану фермерских хозяйств, где выращивают улиток и устриц, сообщает Zakon.kz.

По информации BFMTV, в период праздников резко растет спрос на эти продукты.

"Мы удваиваем бдительность, поскольку некоторые востребованные продукты оказались под угрозой. Мы осуществляем масштабное развертывание сил по всей территории, обеспечивая подкрепления за счет мобилизации резервистов", – заявил представитель жандармерии подполковник Эрван Куаффар.

Согласно данным издания, от действий преступников уже пострадали ряд фермерских хозяйств. К примеру, в конце ноября на ферме, где разводят улиток, неизвестные украли весь запас замороженных и свежих улиток на 90 тыс. евро (более 54,5 млн тенге).

Как уточняется, грабители также атакуют и фермы, где производят другие деликатесы. В частности, в коммуне Вьен в ночь с 11 на 12 декабря со склада исчезло 250 кг утиных грудок и фуа-гра – деликатеса из жирной печени уток или гусей.

Ранее сообщалось, то из Швеции экстрадировали казахстанца, укравшего в 2018 году 55 млн тенге у банка.

