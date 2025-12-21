Кража на 55 млн тенге: жандармы Франции перед Рождеством усилили охрану улиток и фуа-гра

В преддверии Рождества и новогодних праздников из-за участившихся краж жандармерия Франции вынуждена усилить охрану фермерских хозяйств, где выращивают улиток и устриц, сообщает Zakon.kz.

По информации BFMTV, в период праздников резко растет спрос на эти продукты.

"Мы удваиваем бдительность, поскольку некоторые востребованные продукты оказались под угрозой. Мы осуществляем масштабное развертывание сил по всей территории, обеспечивая подкрепления за счет мобилизации резервистов", – заявил представитель жандармерии подполковник Эрван Куаффар.

Согласно данным издания, от действий преступников уже пострадали ряд фермерских хозяйств. К примеру, в конце ноября на ферме, где разводят улиток, неизвестные украли весь запас замороженных и свежих улиток на 90 тыс. евро (более 54,5 млн тенге).

Как уточняется, грабители также атакуют и фермы, где производят другие деликатесы. В частности, в коммуне Вьен в ночь с 11 на 12 декабря со склада исчезло 250 кг утиных грудок и фуа-гра – деликатеса из жирной печени уток или гусей.

