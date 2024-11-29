В самом большом нацпарке Казахстана усилят охрану

Фото: Instagram/katonkaragay_nationalpark

В крупнейшем национальном парке Казахстана – Катон-Карагае – инспекторы усилили охрану хвойных молодняков перед новогодними праздниками. Об этом они заявили в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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