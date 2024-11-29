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В самом большом нацпарке Казахстана усилят охрану

В самом большом нацпарке Казахстана усилят охрану, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 18:31 Фото: Instagram/katonkaragay_nationalpark
В крупнейшем национальном парке Казахстана – Катон-Карагае – инспекторы усилили охрану хвойных молодняков перед новогодними праздниками. Об этом они заявили в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, чтобы предотвратить незаконные рубки, с 1 декабря начнут работать мобильные группы с участием правоохранительных органов.

Также администрация привела уникальный факт:

"Катон-Карагайский национальный парк расположен на стыке Казахстана, России, Монголии и Китая. Его территория поражает разнообразием природы, а 40% площади занимают хвойные и лиственные леса, которые являются настоящим богатством Южного Алтая".

В заключении казахстанцев попросили встретить Новый год без вреда для лесов, отдав предпочтение экологичным решениям.

Ранее Главный ботанический сад (ГБС) Алматы опубликовал заявление, предупредив, что в понедельник, 2 декабря 2024 года, сад будет закрыт для посетителей.

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