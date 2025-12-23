#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.18
601.91
6.51
Мир

Санта знает, кто непослушный: в США мигрантам напомнили о депортации

Санта-Клаус депортирует непослушных мигрантов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 21:14 Фото: соцсеть Х/Иммиграционная и таможенная полиция США
Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США при помощи нейросети создала ролик, по сюжету которого Санта-Клаус депортирует мигрантов, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в социальной сети X (бывшая Twitter), Санта в бронежилете с символикой ICE надевает на мигрантов наручники, оформляет документы и сопровождает их на борт самолета для выдворения из страны.

"Избегайте ледяного воздуха и списка непослушных детей Санты", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нелегальные мигранты, которые добровольно покинут территорию США до конца 2025 года, получат вознаграждение в размере трех тысяч долларов.

"Самостоятельно покиньте страну, заработайте три тысячи долларов и проведите Рождество дома с близкими", – подчеркнули в ICE.

Ранее, весной 2025 года, сообщалось, что США будут выплачивать нелегалам по 1000 долларов за "самодепортацию".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Верховный суд США заблокировал депортацию группы мигрантов
18:35, 19 апреля 2025
Верховный суд США заблокировал депортацию группы мигрантов
Нелегальные мигранты покинули США за деньги
19:01, 21 мая 2025
Нелегальные мигранты покинули США за деньги
С какой скоростью передвигался бы Санта на своих оленях?
16:59, 01 января 2023
С какой скоростью передвигался бы Санта на своих оленях?
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: