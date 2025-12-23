Санта знает, кто непослушный: в США мигрантам напомнили о депортации
Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США при помощи нейросети создала ролик, по сюжету которого Санта-Клаус депортирует мигрантов, сообщает Zakon.kz.
На видео, опубликованном в социальной сети X (бывшая Twitter), Санта в бронежилете с символикой ICE надевает на мигрантов наручники, оформляет документы и сопровождает их на борт самолета для выдворения из страны.
"Избегайте ледяного воздуха и списка непослушных детей Санты", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что нелегальные мигранты, которые добровольно покинут территорию США до конца 2025 года, получат вознаграждение в размере трех тысяч долларов.
"Самостоятельно покиньте страну, заработайте три тысячи долларов и проведите Рождество дома с близкими", – подчеркнули в ICE.
Ранее, весной 2025 года, сообщалось, что США будут выплачивать нелегалам по 1000 долларов за "самодепортацию".
