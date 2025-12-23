Санта знает, кто непослушный: в США мигрантам напомнили о депортации

Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США при помощи нейросети создала ролик, по сюжету которого Санта-Клаус депортирует мигрантов, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в социальной сети X (бывшая Twitter), Санта в бронежилете с символикой ICE надевает на мигрантов наручники, оформляет документы и сопровождает их на борт самолета для выдворения из страны.

"Избегайте ледяного воздуха и списка непослушных детей Санты", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нелегальные мигранты, которые добровольно покинут территорию США до конца 2025 года, получат вознаграждение в размере трех тысяч долларов.

"Самостоятельно покиньте страну, заработайте три тысячи долларов и проведите Рождество дома с близкими", – подчеркнули в ICE.

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST!



Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones.



Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

Ранее, весной 2025 года, сообщалось, что США будут выплачивать нелегалам по 1000 долларов за "самодепортацию".