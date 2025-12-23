Пекин грозит контрмерами из-за запрета США на ввоз дронов

Представитель министерства коммерции Китая заявил о том, что страна планирует принять меры в ответ на введение США запрета на ввоз беспилотных летательных аппаратов иностранного производства, включая китайские, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США приняла решение о запрете ввоза новых беспилотных летательных аппаратов иностранного производства из-за рисков безопасности, что не позволит китайским компаниям DJI и Autel поставлять на рынок США новые модели дронов.

"Китай призывает США прекратить ошибочные действия и немедленно отменить соответствующие меры. Если американская сторона продолжит действовать по-своему, то Китай решительно примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских компаний", – говорится на сайте ведомства.

Как уточняется, Пекин выражает решительный протест в отношении действий Вашингтона, так как США "пренебрегают нормальными коммерческими сделками и торговыми обменами между китайскими и американскими компаниями", а также настоятельными призывами представителей деловых кругов двух стран.

"США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности и пользовались государственной властью для подавления иностранных компаний, включая китайские. Это типичный пример искажения рынка и одностороннего запугивания", – уточняется в заявлении.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили о расширении использования дронов в обеспечении правопорядка.