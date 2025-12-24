Видео с оскорблениями: Екатерину Бивол будут судить

В России в суде рассмотрят еще одно дело в отношении бывшей жены боксера Дмитрия Бивола – Екатерины Бивол. В этот раз по поводу видео с оскорблениями других народов, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 24 декабря 2025 года, стало известно, что Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга (Россия) зарегистрировал дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

"Из постановления о возбуждении дела следует, что должностным лицом отдела Центра "Э" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 05.11.2025 по результатам мониторинга сети Интернет выявлен факт размещения на одном из каналов мессенджера Telegram информационного материала, представляющего собой видеозапись, на которой изображена женщина, установленная в ходе проверки как Екатерина Бивол, произносящая некоторые фразы. Согласно справке о лингвистическом исследовании того, что сказала Бивол, ее высказывания содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно "кыргызов" и "казахов". Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики", – говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Судебное заседание назначено на 29 января 2026 года.

По адмкодексу РФ за это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей (порядка 130 тыс. тенге), или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Накануне, 23 декабря 2025 года, сообщалось, что суд рассмотрел иск российского и кыргызского боксера Дмитрия Бивола к экс-жене и обязал ее разместить на всех принадлежащих ей сайтах, страницах в социальных сетях, каналах в мессенджерах опровержение распространенных о нем сведений.

Экс-жена боксера оказалась в центре скандала в странах СНГ после оскорблений в адрес кыргызстанцев и казахстанцев. В октябре Екатерина Бивол разместила в соцсетях видеоролик с оскорблениями. После этого в Кыргызстане ее арестовали заочно, а в Казахстане объявили в розыск и заявили о намерении добиваться экстрадиции женщины. В России же начали проверку.