В болотах Швейцарии нашли кельтские золотые монеты старше 2000 лет

В швейцарском болоте археологи-волонтеры обнаружили две редкие кельтские золотые монеты, которые, вероятно, были принесены там в жертву богам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Livescience, эти монеты были отчеканены почти 2300 лет назад – примерно в середине III века до нашей эры.

"Это делает их частью очень небольшой группы, которая состоит из чуть более чем 20 известных образцов древнейших кельтских монет из Швейцарии", – отметили они.

Одна из монет является статером весом 7,8 грамма, другая – четвертью статера весом 1,86 грамма. Термин "статер" означает "древнегреческая монета".

В конце IV века до н. э. кельты материковой Европы, которые часто служили наемниками, получали жалование греческими монетами. Именно они вдохновили создание кельтской монетной чеканки в начале III века до н. э., когда начали появляться их имитации.

В этом случае кельты имитировали золотые статеры, отчеканенные при правлении Филиппа II Македонского – отца Александра Великого. На обеих монетах изображен профиль греческого бога Аполлона на аверсе ("орел") и двухконечная колесница на реверсе ("решка").

Фото: Archaeology Baselland

Интересно, что редкая находка была обнаружена в значительной степени интуитивно. В 2022-2023 годах археологи-волонтеры из Archaeology Baselland – местной археологической службы – нашли в этой же местности 34 серебряные кельтские монеты.

Речь идет о болоте Беренфельс вблизи муниципалитета Арисдорф. Это побудило Вольфганга Нидербергера и Даниэля Мону, также археологов-волонтеров, провести дополнительные исследования весной 2025 года, во время которых они и нашли две золотые монеты.

По словам специалистов, вполне вероятно, что эти монеты были положены в болото как жертва богам. Эксперты считают, что кельтские золотые монеты не использовались для повседневных расчетов – они были слишком ценными, говорится в заявлении. Их могли применять как жалование, дипломатические дары, подарки сторонникам, средство достижения политических целей или как приданое.

