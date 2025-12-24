#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Найдено свидетельство существования письменности у огузских тюрков

История Казахстана, исследования, ученые, письменность , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 20:36 Фото: Çanakkale Onsekiz Mart University
До сих пор появление письменности на землях Казахстана относили к XIII веку, но, как удалось выяснить исследователям, она существовала задолго до этого, сообщает Zakon.kz.

На юге Казахстана обнаружили артефакт, переворачивающий представление о ранней истории огузских тюрков. Речь о небольшом известняковом блоке с надписью, появление которой ученые отнесли к IX-X векам. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epigraphic Culture Studies.

Уточняется, что ранее табличка была найдена в ходе незаконных раскопок в 1990-х годах, но формального исследования не проводилось. После документирования и совместного анализа с экспертами по тюркской эпиграфике находка была официально представлена научному сообществу в 2025 году, поясняет "Наука".

Сама надпись представляет собой одну строку, содержащую символы в необычных вариантах, что затрудняет точное прочтение. Одно из распространенных толкований предлагает фразу Kazar qan qul, переводимую как "слуга хазарского кагана". Если это верно, артефакт подтверждает существование политических или иерархических связей Огузского государства с Хазарским каганатом – одной из самых мощных степных империй раннего средневековья. Под текстом вырезан символ, интерпретируемый либо как племенная тамга, либо как стилизованное изображение реки, что также типично для кочевой тюркской культуры VIII-XI веков.

С точки зрения ученых, открытие ставит огузов в один ряд с гектюрками и уйгурами по уровню письменной и культурной развитости, указывая на их способность вести административные и дипломатические записи, возможно, для управления поселениями и контактов с соседними государствами.

Тем не менее на данном этапе артефакт требует дальнейшего исследования.

Между тем ученые нашли в восточной части Китая два яйца динозавра, каждое из которых имеет диаметр около 13 сантиметров и является почти идеально круглым. Содержимое яиц удивило.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
