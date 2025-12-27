В Боливии нашли потерянную рыбку, "исполняющую желания"

Ученые подтвердили повторное обнаружение сезонного киллифиша Moema claudiae, считавшегося вымершим. Найденная крошечная рыбка обосновалась в небольшом временном пруду, скрытом в лесной чаще, сообщает Zakon.kz.

По данным Nature conservation, Moema claudiae не встречалась в природе более 20 лет. Исчезновение этой "золотой рыбки" связывали с развитием сельскохозяйственных угодий, которые уничтожают его естественную среду обитания.

Фото: Nature Conservation

В том же пруду обнаружили еще шесть видов рыб семейства киллифиш. Место оказалось самым генетически разнообразным центром подобных организмов в мире. Уникальная экосистема расположена на стыке Амазонского леса и саванн экорегиона Льянос-де-Мохос.

Фото: Nature Conservation

За последние 25 лет Боливия потеряла почти 10 миллионов гектаров леса, включая важные водно-болотные угодья. Масштабная вырубка и расширение сельскохозяйственных территорий угрожают существованию уникальных животных.

Moema claudiae – небольшие рыбки длиной до 39,1 миллиметра с преимущественно золотистым окрасом, которые живут во временных прудах и болотцах в лесах. Во время засухи они исчезают, но икра остается в сухом грунте. В сезон дождей происходит их "возрождение".

Считается, что эти золотые рыбки едят мелких водных животных. Было также замечено, что они могут довольно продолжительное время находиться вне водной среды.

