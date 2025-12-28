Деревня в Китае ввела штрафы за беременность и брак с не местными

В провинции Юньнань на юго-западе Китая разгорелся скандал после того, как местный сельский комитет опубликовал спорные "Правила деревни". По документу, жители обязаны выплачивать денежные штрафы за брак с лицами из других провинций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Сhina Morning Post, штрафы также затрагивают добрачную беременность и сожительство без официальной регистрации.

Согласно объявлению, которое вызвало бурную реакцию в интернете, штрафы были следующими: 1 500 юаней (109 702 тенге) за брак с лицом не из провинции Юньнань, 3 000 юаней (219 405 тенге) за беременность вне брака, 500 юаней (36 567 тенге) ежегодно для неженатых пар, проживающих вместе.

Также в правилах фигурировали наказания за рождение ребенка "слишком рано" после свадьбы (менее чем через 10 месяцев), за привлечение деревенских чиновников к семейным спорам и даже за "распространение слухов" или "буйное поведение в пьяном виде" в других деревнях.

Пользователи сети были поражены публикацией:

"Наверное, они помешаны на деньгах", – написал один из комментаторов.

"Мы в 1925 или в 2025 году? В такой деревне жить обычным людям нельзя".

Представитель вышестоящей администрации города Мэндин заявил изданию, что содержание объявления было "очень необычным" и что оно уже удалено.

